Las denuncias y querellas contra Jean Paul Bastiaans Minguillón, el hijo del excónsul de Eslovaquia en Zaragoza, ya están llegando a los tribunales varios años después de urdir una trama inversora para obtener dinero líquido, sufragar la llegada de mercancía de China y comercializarla a través de la empresa heredada de su progenitor con motivo de su fallecimiento. En algo menos de una semana ya se ha sentado un par de veces en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza y anteayer reconoció que toda esta argucia era realmente una farsa para quedarse con el dinero de las citadas inversiones. Con todo ello, aceptó una pena de cinco años de cárcel por hacer suyos casi medio millón de euros.

Se trata de la cuarta condena que contabiliza el currículum delictivo de Bastiaans porque la Sección Tercera y la Sección Primera de la Audiencia ya le consideraron autor de un delito de estafa en mayo de 2017 y noviembre de 2018 y el Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza hizo lo propio en diciembre de 2018. Incluso este mismo verano ha sido detenido por el Cuerpo Nacional de Policía por supuestas estafas vinculadas al alquiler de pisos en la capital aragonesa.

A este póker de condenas todavía podría unirse una quinta porque hace apenas una semana respondió ante la Sección Sexta por otra causa en la que se aprovechó de este mismo modus operandi para defraudar casi 130.000 euros a un tarraconense.

En esta ocasión, este joven se cobró dos víctimas. En primer lugar, un taxista al que dejó de pagar una carrera y al que, al día siguiente, trató de convencer para que se uniera a su negocio una vez ya le había abonado el importe del trayecto a bordo de su vehículo: le ofreció una comisión del 10% a cambio de casi 25.000 euros que le fueron transferidos en una treintena de días diferentes. A una segunda víctima le estafó casi 400.000 euros (386.000) enviándole fotografías de documentos de importación de la mercancía para tratar de dar credibilidad al negocio. A petición de la Fiscalía, Bastiaans afrontaba inicialmente ocho años de cárcel aunque el acuerdo alcanzado entre las partes rebajó la pena hasta los cincos años tras la aplicación de la atenuante de situación mental.

Siempre ha tratado de eludir su cita con la Justicia alegando cuadros ansiso-depresivos que le impedían prestar declaración ante los magistrados de modo que estos dos juicios celebrados recientemente ya se habían suspendido en varias ocasiones. Ha sido su forma de actuar hasta que el pasado martes 26 de septiembre trató de justificar que este tipo de movimientos bancarios no respondían a ningún tipo de engaño –«por mi juventud, los bancos no me prestaban el dinero que yo necesitaba para mis inversiones y por eso tenía que recurrir a estos inversores; yo asumo la responsabilidad de los problemas, pero en ningún momento les engañé», argumentó–, sino que la no devolución del dinero respondía a que sus cálculos «no fueron correctos».

A petición de la acusación particular, ejercida por José María Viladés, Bastiaans afronta cinco años de prisión si bien el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, todavía no ha redactado la sentencia.