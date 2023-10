Las Fiestas en honor a San Hipólito de Valpalmas vivieron el año pasado momentos de máxima tensión debido a las amenazas de muerte con cuchillo en mano que profirió un feriante navarro contra el alcalde y varios vecinos de la localidad recriminándoles el cambio de ubicación de su caseta de ferias.

Ahora, este joven de 30 años ha aceptado el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y su defensa por el que ha sido condenado a un año y seis meses de cárcel como autor de un primer delito de atentado contra la autoridad y un segundo delito de amenazas. No obstante, Octavio no ingresará en prisión porque la citada pena privativa de libertad se conmutará con 150 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. A ello no se opuso la representante del ministerio fiscal, quien dio su visto bueno a la suspensión de la ejecución de la pena.

En declaraciones a este diario, el alcalde de Valpalmas, José Lafuente, señaló ayer que esperaba «una condena más contundente» dada la gravedad de los hechos a pesar de que este vecino del municipio navarro de Berriozar le expresó su arrepentimiento por su forma de comportarse. Al respecto, el regidor recordó que el cambio de ubicación de la garita se debía a la inauguración de un mural con atractivos del pueblo en la plaza Ramón y Cajal que, precisamente, se había instalado justo detrás del emplazamiento habitual de este feriante.

Los hechos referidos se remontan al 10 de agosto de 2022, sobre las 19.30 horas, cuando el ahora condenado cargó contra el alcalde de Valpalmas con comentarios del tipo «voy a pegarte dos tiros» y «voy a acuchillarte» mientras ambos se encontraban en las proximidades de las piscinas municipales. La agresividad de Octavio no solo se limitó a estas amenazas verbales, sino que pasó a la acción, agarró dos botellines de cerveza y amagó con lanzárselos mientras le espetaba: «¡Te los voy a romper en la cara y te voy a rajar!».

Ante esta situación, el alcalde decidió refugiarse en el interior del recinto y llamar a la Guardia Civil –«era un peligro que se quedara allí», justificó ayer– para que se lo llevaran detenido y, así, evitar males mayores porque se encontraba bajo los efectos del alcohol. Precisamente, este consumo de bebidas alcohólicas ha sido considerado a la hora de formular la condena aplicando la Fiscalía la atenuante de embriaguez.

Se fuga y lanza el arma

Pero su actitud no cesó. Mientras los efectivos del Instituto Armado del puesto de Luna se desplazaban hasta Valpalmas, Octavio se dirigía a la plaza Ramón y Cajal, donde arremetió contra un vecino que le instó a tranquilizarse en reiteradas ocasiones, a abandonar el lugar y a efectuar sus quejas de una forma correcta. No dio por buenas sus palabras y trató de forcejar con él hasta que abandonó el lugar en dirección al lugar donde tenía estacionado su vehículo.

Volvió y lo hizo provisto de un cuchillo con un mango de madera de nueve centímetros y una hoja de diez que enseñó al citado vecino al que animó a enfrentarse calificándole de «valiente». Fue entonces cuando los guardias civiles llegaron hasta allí y, al percatarse Octavio de su presencia, huyó corriendo hacia su vehículo y lanzó el arma. No pudo ir muy lejos porque los agentes le detuvieron a los pocos minutos.

La sentencia, que fue dictada in voce por el magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, José Ruiz Ramo, es firme y las partes expresaron su voluntad de no presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La causa ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros