La Justicia se ha pronunciado en favor del exjefe de la Policía Local de Alcañiz, Pedro Obón, quien fue destituido de su cargo tras ganar un pleito al consistorio de la capital del Bajo Aragón. Una vez que el ayuntamiento fue condenado a abonarle unas retribuciones complementarias tras desempeñar las funciones de subinspector cuando su cargo era el de oficial, le destituyeron y le abrieron un expediente por infracción administrativa muy grave. Recientemente ha sido archivado por la instructora del procedimiento y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel ha condenado a la Administración al pago de las costas del proceso judicial con un límite de 300 euros.

El comienzo de este litigio se remonta al año 2017, cuando Obón comenzó a desempeñar las funciones propias de subinspector a pesar de que su escalafón real era el de oficial. Tras varios años ejerciendo estas labores, reclamó al consistorio el pago de la diferencia salarial y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Teruel así lo estimó: el fallo fechado en junio de 2022 estimó parcialmente el recurso al condenar al Ayuntamiento de Alcañiz a abonar las diferencias retributivas correspondientes a las retribuciones complementarias. En total fueron casi 11.000 euros.

Una vez se declaró firme la sentencia, el entonces alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, destituyó a Obón como jefe de la Policía Local de la localidad y le incoó un expediente por infracción muy grave alegando, primero, su desobediencia a las autoridades del consistorio y, segundo, un manejo indebido de la caja. Sin embargo, la infracción quedó tipificada de acuerdo al reglamento disciplinario de los funcionarios de la Administración cuando debería haberse aplicado el reglamento disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Contra ello alegó la defensa de Obón a cargo del letrado Víctor Manuel Gómez Azpeitia.

El mismo día en el que caducó el procedimiento, el ayuntamiento volvió a incoar un nuevo expediente por los mismos hechos contra su exjefe de Policía Local, en este caso, por una infracción grave, si bien la interventora resolvió que no existía y procedió a su archivo el pasado mes de julio. No obstante, Obón no recibió la citada notificación y, el pasado 18 de octubre, el juzgado dio por terminado el procedimiento interpuesto contra él tras la resolución de la interventora. La jueza condenó a la Administración al pago de las costas procesales hasta un límite de 300 euros.

Obón presta ahora sus servicios en la comisión de servicios de la Policía Local de Caspe y, en marzo de 2022, fue condecorado con el distintivo azul al mérito policial «por sobresalir en el cumplimiento de los deberes a su cargo».