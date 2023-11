La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha revocado la prisión permanente revisable que pesaba sobre el parricida de La Almozara, Héctor López Ferrer, tras coser a cuchilladas a su padre en junio de 2021. El fallo del máximo órgano jurídico de la comunidad llega una semana después de la vista de apelación que se celebró en la sede del TSJA, en la cual el fiscal Carlos Sancho ya informó al tribunal de que tenía dudas sobre la hiperagravación del delito para que se impusiera la máxima pena privativa de libertad con la que castiga el Código Penal de España. Ahora, López Ferrer ha sido condenado a 25 años de cárcel por el delito de asesinato y se mantiene la pena de 12 años de cárcel por intentar lo mismo con su madre.

Aunque el ministerio fiscal no había recurrido el fallo y había solicitado que el parricida fuera condenado a la prisión permanente revisable, su representante en el TSJA veló por el cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva. A pesar de que la víctima había sido intervenida en el menisco y en el hombro y sufría dolencias en la columna vertebral, el fiscal explicó que no le convertían en una persona dependiente. De ahí que Sancho sostuviera que existían dudas sobre las condiciones que rodeaban a la hiperagravación del delito de asesinato porque, para ello, se tienen en cuenta facotres como la edad o las enfermedades.

No ha estimado el TSJA la solicitud de la defensa a cargo de Alba Vicente, quien trató de justificar que su representado no intentó asesinar a su madre. En este sentido, la letrada solicitó que el episodio de acometimiento contra la progenitora se tipificara coomo un delito de lesiones y no como un delito de asesinato en grado de tentativa.

Contra el fallo del TSJA todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo, si bien el abogado de la víctima, José María Lumbreras, ha señalado que primero deberán valorar la citada casación. Durante la vista, Lumbreras ya adelantó que la revocación de la prisión permanente revisable supondría discutir los postulados del objeto de veredicto que el jurado consideró probados.