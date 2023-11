Absuelto tras vapulear a un amigo por no pagar un kebab en Zaragoza

La declaración de la víctima constituye una prueba de cargo suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia y, sobre ello, los magistrados justifican los fallos de las sentencias condenatorias. Ayer, un joven senegalés de 18 años debería haberse sentado en el banquillo de los acusados tras propinarle una paliza a un amigo que no pagó el kebab del establecimiento donde él trabajaba como repartidor. Aunque se ausentó de su cita con la Justicia, fue su día de suerte porque la víctima –natural de Senegal– tampoco compareció ante el Juzgado de Menores número 2 de Zaragoza: el tribunal le absolvió de todos los cargos que le imputaban porque no quedó acreditado el citado acometimiento. La sentencia fue dictada in voce, es firme y no se presentará recurso de apelación.

Los hechos referidos se remontan a última hora de la tarde del 5 de octubre de 2022. Cuando la víctima formuló la denuncia en la comisaría Centro de la capital aragonesa, relató a los agentes que días antes de la agresión se había desplazado hasta un kebab del zaragozano barrio de La Almozara para cenar con un amigo. Abandonaron el local sin pagar la cena porque, de acuerdo a la declaración que prestó en dependencias policiales, se habían olvidado de ello. Para enmendar su lapsus, contactó con Saliou para proponerle que les adelantara el dinero de la cena con la promesa de devolvérselo a la mayor celeridad posible. No se lo tomó bien el procesado, quien le respondió por Whatsapp en tono amenazante –"baja a los bancos si tienes huevos y dímelo a la cara", "ladrón" o "puto maricón de mierda", le escribió a través del móvil– y, tanto es así, que se tomó la Justicia por su mano días más tarde, concretamente, el 5 de octubre. Puñetazos en la cara Ambos cruzaron sus caminos en la calle San Antonio María Claret y Saliou aprovechó para acometer contra él. Le propinó varios puñetazos en la cara hasta que la víctima logró librarse de él y huyó a la carrera mientras sangraba por la nariz. Fue trasladado de urgencia al Hospital Nuestra Señora de Gracia, donde el parte de los sanitarios reveló que sufría una contusión facial. Así lo hizo constar también la perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa), quien también hizo referencia al punto hemático en la membrana del tímpano derecho y al dolor en los antebrazos, en la palpación de huesos y en la región frontal. Inicialmente, la causa fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 11 de la capital aragonesa hasta que el Grupo de Policía Judicial de la comisaría Delicias logró identificar a Saliou y contactó con él vía telefónica. Desde un primer momento, este joven senegalés asistido por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén manifestó a los agentes que había protagonizado la citada pelea y, como era menor de edad, la instrucción del procedimiento pasó a manos de la Fiscalía de Menores. El ministerio público interesaba que Saliou fuera condenado a cinco meses de libertad vigilada como autor de un delito leve de lesiones. Además, el ministerio fiscal solicitaba que indemnizara con 100 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil, si bien finalmente ha quedado libre de todos los cargos que le imputaban porque no ha podido acreditarse la agresión.