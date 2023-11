El atropello de Azúa cumple un año y ya tiene fecha de juicio: "Que acabe todo"

El juicio por el atropello mortal que se cobró la vida de Mario Azúa se celebrará el próximo 23 noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza. La fecha del señalamiento de la vista fue comunicada ayer a la familia de la víctima, precisamente, el mismo día (9 de noviembre) en el que se cumplía un año exacto del siniestro mortal registrado en el cruce de Vía Ibérica con la calle Argualas. «No creo en las casualidades, las cosas no pasan porque sí. Me parece de tal inmoralidad...», reconocía el padre de Mario, Javier Azúa, a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN poco después de referirse también a ello a través de su cuenta de Twitter. «Pudieron haber buscado cualquier otro día del calendario», escribió.

La citada comunicación llegó un día después de que su defensa presentara un recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza solicitando que el atropello fuera tipificado como un delito de homicidio por imprudencia grave y no como una imprudencia leve. En el auto firmado el 4 de julio, la jueza considera que el conductor no incumplió las normas de tráfico: falló su percepción por no cerciorarse de la presencia del menor en patinete. Precisamente, destaca que este último circulaba con una prenda oscura, cubierto con una capucha y sin elementos reflectantes.

El equipo Judicial de la Policía Local de Zaragoza determinó que el conductor del autobús no respetó la prioridad de paso, por lo que cometió una infracción grave de seguridad vial. «El hecho de acceder a una vía diferente por la que se circula, Argualas tras salir de Ibérica, implica, independientemente de la prioridad de paso que le asista, cerciorarse de la presencia de peatones o ciclistas en esta nueva vía, máxime si existen elementos como pasos de peatones u otros que lo regulen, tal y como señala el Reglamento General de Circulación", explicó el instructor del atestado.

Todo ello ahonda en el sentimiento que invade a Azúa desde el mismo momento en el que le comunicaran que la muerte de su hijo será juzgada como imprudencia leve. «El mensaje que están transmitiendo es que es gratis matar al volante. Me impacta que un conductor se salte un semáforo y...», suspira.

Más allá de los derroteros del proceso judicial, los familiares, amigos y allegados de Mario honraron ayer su memoria en la misa de cabo de año oficiada en la iglesia del colegio donde estudiaba. «Es más difícil de llevar los días señalados como el día de su cumpleaños o el primer día de cole de los niños, que los ves pasar por debajo de las ventana», señala el progenitor, que durante este tiempo ha recibido incontables mensajes de cariño a raíz de las publicaciones compartidas en su cuenta de Twitter. «El dolor tan terrible que llevamos se mitiga con los miles de mensajes de cariño», apunta el padre.

A menos de dos semanas de la celebración del plenario –«sin dar tiempo a prepararnos», apostilla–, los recuerdos de Mario se ciernen sobre él y la familia. «Queremos que se recuerde a Mario de una forma bonita. Le seguiremos recordando como un niño alegre y lleno de amor», reitera. «Que acabe todo para intentar pasar página», finaliza.