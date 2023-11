Los sanitarios tienen una obligación de confidencialidad y reserva de los datos médicos de los pacientes en aras de garantizar su privacidad. Estos límites legales y deontológicos saltan en ocasiones por los aires, tal y como sucedió en un par de ocasiones cuando una enfermera de un centro de salud de Zaragoza husmeó el historial clínico de su expareja hasta que este último se terminó querellando contra ella. Ayer, M. C. S. reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de seis meses de cárcel como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Este fue el resultado del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y la defensa a cargo de Xenia Cabello, que también incluye la suspensión de la ejecución de la pena por tiempo de dos años siempre y cuando M. C. S. no cometa ningún delito durante este plazo de tiempo. La sentencia, que fue dictada in voce por el magistrado presidente del tribunal provincial, José Ruiz Ramo, es firme porque las partes señalaron que no presentarán recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

«Una mala relación»

De acuerdo al escrito de calificación de la acusación particular, la ahora condenada y el querellante se divorciaron en 2019. Desde entonces mantuvieron «una mala relación» que llevó a M. C. S. a entrometerse en la vida privada de su expareja consultando su historial médico aprovechando su condición de enfermera en un centro de salud de la capital aragonesa. Tales fueron las sospechas que tenía la víctima sobre estas prácticas ilícitas que decidió solicitar al Servicio Aragonés de Salud un informe sobre los accesos a su historial.

La sorpresa fue mayúscula cuando el Salud le informó de que se habían registrado dos accesos: el primero, el 4 de junio de 2021 y, el segundo, el 4 de agosto de ese mismo año. Además, el director del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Salud concretó que este par de accesos se habían efectuado desde el centro de salud donde trabajaba la ahora condenada.

Inicialmente, la acusación particular solicitaba que esta mujer fuera condenada a tres años de cárcel y al pago de una multa de 4.320 euros a razón de doce euros diarios durante un plazo de doce meses. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa.