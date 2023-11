El sindicato Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza una orden de busca y captura para el matratador de una mujer que agredió el 8 de agosto de 2022 a dos guardias civiles en Utebo cuando estos trataban de ponerle a salvo. Aunque Ioan D. V. (Rumanía, 1972) ya ha sido condenado por el delito de violencia de género, este mismo miércoles había sido citado a declarar como investigado por el delito de atentado a la autoridad. Como no se personó en el juzgado, el abogado que representa a IGC, Jorge Piedrafita, ha solicitado que se emita una orden de busca y captura para que sea puesto a disposición judicial de inmediato.

Los hechos referidos se remontan al 8 de agosto del año pasado, en torno a las 18.00 horas. El hijo de la víctima alertó a la Guardia Civil de que la pareja de su madre la había retenido en su domicilio ubicado en la localidad zaragozana de Utebo. Cuando los agentes se personaron en la citada vivienda, el ahora fugado se negó a abrirles la puerta porque alegaba que necesitaban una orden judicial para acceder al interior. Finalmente, los guardias civiles forzaron la puerta del inmueble para rescatar a la mujer, si bien se encontraron con un elevado nivel de agresividad por parte de Ioan D. V.

No dudó en arremeter contra los efectivos e incluso le arrancó el cinturón a uno de ellos al mismo tiempo que se caían las esposas en el suelo. También intentó hacer lo mismo con el arma de fuego aunque, afortunadamente, no lo logró porque contaba con una funda particular antiextracción. Tal era su nivel de agitación que las fuerzas actuantes solicitaron la presencia de servicios sanitarios en la vivienda para que calmaran a este hombre, a quien le inyectaron tranquilizantes.

Por todo ello, desde IGC consideran que urge la localización de este prioritario al tratarse de «hechos muy graves». Asimismo, lamentan la «falta de medios» en el momento de los hechos porque uno de los guardias civiles agredidos se sufragó la funda del arma.