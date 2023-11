Los familiares del parricida de La Almozara no recurrirán ante el Tribunal Supremo la revocación de la prisión permanente revisable que estimó recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Ayer finalizó el plazo de casación para presentar el recurso, si bien la familia ha declinado continuar con la vía judicial para «pasar página» después de estos más de dos años de «calvario». La sentencia todavía no es firme y lo será la semana que viene en el caso de que la defensa del parricida no haya interpuesto recurso para rebajar los 37 años de prisión que pesan ahora sobre Héctor López Ferrer: 25 por asesinar a su padre y doce por intentar lo mismo con su madre.

Hace menos de dos semanas, la Sala de lo Civil y Penal del TSJA tumbó la prisión permanente revisable al considerar que la víctima no podía ser considerada como especialmente vulnerable, de modo que no cabía la aplicación de la máxima pena privativa de libertad contemplada en el Código Penal de España. Los magistrados argumentaron que las dolencias que presentaba el fallecido no le situaban en el supuesto de «especial vulnerabilidad».