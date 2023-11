Una joven de 19 años ha vivido con «culpa», «miedo» y «vergüenza» a destapar un escándalo sexual en su familia hasta que decidió denunciar a su padre por, supuestamente, abusar sistemáticamente de ella desde 2009 hasta 2015. Ayer volvió a señalar a José M. T. ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y lo hizo sin paliativos. «Cuando mi madre se iba de casa, él venía a mi habitación, me colocaba a cuatro patas y restregaba su pene. Cuando terminaba, notaba que me limpiaba, me subía el pijama y se iba», declaró la víctima, cuya intervención quedó respaldada por la comparecencia de las psicólogas forenses al acreditar la validez de su declaración y las secuelas que sufre a día de hoy.

La joven explicó que estos episodios se iniciaron en 2009 y concluyeron en 2015 –«se juntó que había estado una larga temporada fuera de casa, a mí me vino la regla y mis hermanos ya empezaban a plantarle cara», recordó sobre este final–, si bien no fue hasta unos años más tarde cuando se atrevió a contarlo. «Hasta los16 años no comprendí lo que había sufrido. Viendo las noticias vi que los abusos que sufrían otras personas yo también los había sufrido. Ese día (por el de la denuncia) íbamos a comer con él y yo no quería ir porque estaba harta de verlo de frente y recordarlo todo», señaló la joven. Las psicólogas forenses explicaron al tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, que la joven cumplía los parámetros para «prestar un testimonio válido». También refirieron a los magistrados las secuelas que la chica arrastra –«se objetivaba un gran malestar emocional e impresionaba un cuadro de estrés postraumático», concretaron– y que esta última ya había pormenorizado durante su toma de declaración. «Me aíslo de la gente porque muchas veces no puedo salir de casa», indicó. Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular a cargo de Isabel Rived solicitan que José M. T. sea condenado a doce años de cárcel como autor de un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años con la concurrencia de las agravantes de parentesco y vulnerabilidad. La indemnización asciende a 9.000 y 12.000 euros, respectivamente. Parco en palabras fue el acusado, quien se limitó a contestar a las preguntas de forma escueta –«para nada, ni por asomo, no, no...», reiteró– y a admitir su «mal carácter». «He tenido mala hostia», finalizó.