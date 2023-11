El conductor de autobús que atropelló al joven Mario Azúa segando su vida cuando viajaba en un patinete eléctrico ha sido condenado a 14 meses de retirada de carné de conducir y al pago de una multa de 3.360 euros. El titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza ha ratificado el homocidio por imprudencia leve en la vista pública celebrada este jueves al poco después de cumplirse un año del suceso, acontecido el 9 de noviembre de 2022.

Aunque la calificación del delito ya era conocida (no lleva consigo el ingreso en prisión), la constatación de la sentencia ha sido una decepción para la familia, dado que la Policía Judicial consideró que era una imprudencia grave. Las dos partes han llegado a un acuerdo que no contenta a los Azúa. “Estamos aliviados, porque esto por fin se ha acabado, pero a la vez muy decepcionados con la Justicia", explica a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el padre del menor de 14 años, Javier Azúa. "Nos han dicho que no había recorrido judicial porque la jueza lo dejó todo preparado y era lo máximo que podíamos conseguir", ha dicho el progenitor, que lamenta que "no nos quedaba otra".

Los homicidios por imprudencia leve tienen una condena máxima de 18 meses de multa y 18 meses de retirada del carné. La defensa presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Zaragoza solicitando que el atropello fuera tipificado como un delito de homicidio por imprudencia grave. En el auto firmado el 4 de julio, la jueza considera que el conductor no incumplió las normas de tráfico: falló su percepción por no cerciorarse de la presencia del menor en patinete. Subrayaba que este último circulaba con una prenda oscura, cubierto con una capucha y sin elementos reflectantes.

"Estamos muy descontentos. Atropellar a un lince ibérico supone 90.000 euros de multa. Para la Justicia española vale 40 veces más la vida de un animal que la de tu hijo", lamenta Javier Azúa. En cualquier caso, el dinero de la multa se destinará a la fundación que lleva el nombre de su hijo, creada para ayudar a niños desfavorecidos a través del fútbol, una de las pasiones del joven zaragozano. El Ayuntamiento de Zaragoza también le otorgó el nombre del puente que va de la calle Sagrada Familia a la calle Embarcadero, "el que solía cruzar para ir el instituto",