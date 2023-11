La figura de un abuelo en una familia es sinónimo de protección y cariño hacia los más pequeños de la casa. No fue así para una joven zaragozana de 16 años que, desde febrero de 2020 hasta el mes de mayo de ese mismo año, convivió con un depredador sexual de su misma sangre. Su abuelo la violó en cinco ocasiones, la manoseó en los cambiadores de una tienda de ropa y le ofreció 100 euros a cambio de que se tumbara desnuda en la cama. Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a José Antonio Garrido Mata (España, 1949) a 14 años de cárcel como autor de un delito continuado de agresión sexual.

Se trata de una concatenación de episodios que, mayoritariamente, tenían lugar en el domicilio donde ambos convivían en la capital aragonesa y siempre que se quedaban a solas. Todo ellos los pormenorizó durante su toma de declaración la víctima, quien además tiene reconocida una discapacidad del 38% al sufrir un primer trastorno de inteligencia límite y un segundo de déficit de atención. De la citada vulnerabilidad se aprovechó Garrido Mata porque le amenazaba con matar a su gato –«es a lo que más cariño le tengo», precisó la joven– en el caso de que se lo contara a su madre.

«Me manoseaba mucho donde los pechos y me metía la mano. Hubo un día que me metió un calcetín en la boca y empezó a toquetearme», recordó la joven. «De repente entró al cuarto de baño y empezó a babear», prosiguió. «Había elegido una sudadera y fui al probador. Me estaba cambiando, me agarró de las manos, las puso contra la pared y me lamió entera», añadió en relación a una tarde de compras en el centro comercial de Grancasa. «Una vez estábamos en la cama y me dijo ‘te doy 100 euros y pasas una noche desnuda en la cama’», contó. A todos estos episodios se sumaron unas «cinco o seis» violaciones con penetración vaginal.

Pesadillas

El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, ha tildado de «relevante» el informe pericial elaborado por las psicólogas forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa). Precisamente, las peritos indicaron durante el juicio que el testimonio de la víctima resultaba «creíble» y «congruente» al incluir «muchos detalles» sobre los episodios denunciados. «Hay muchas explicaciones en estilo directo de las que yo hago inferencia de que el relato resultaba creíble», explicó una de las psicólogas.

La sentencia también recoge una orden de alejamiento de 500 metros durante diez años, la medida de libertad vigilada por tiempo de 10 y el pago de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales causados. Tanto es así que la joven todavía se encuentra a día de hoy en tratamiento psicológico y farmacológico para tratar de paliar las secuelas que arrastra desde entonces. «Tengo pesadillas y no puedo dormir sin las pastillas ni las gominolas para el sueño. Hago mucho esfuerzo para intentar olvidar porque me pongo muy mal y necesito desahogarme», detalló.

El abono de las costas procesales también correrá a cargo del ahora condenado, sobre quien pesa también la inhabilitación especial para desempeñar cualquier profesión y oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por un tiempo de 15 años. Inicialmente, la acusación particular a cargo de Elena Gabarre interesaba que fuera condenado a 20 años de cárcel y el ministerio fiscal elevaba la pena privativa de libertad hasta los 16.

La defensa interesó la absolución de Garrido Mata, quien no tuvo ningún tipo de reparo de cargar contra los medios de comunicación por fotografiarle en los pasillos de la Audiencia y en el interior de la sala. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).