Una zaragozana recordó ayer sollozando y todavía con «miedo» cómo un joven le abordó por la espalda a punta de navaja para manosearla y robarle el móvil y la cartera. Hace ya más de dos años de este episodio fechado en octubre de 2021 cuya investigación no se esclareció hasta que una compañía telefónica informó al Cuerpo Nacional de Policía de que el terminal sustraído lo puso en marcha la madre del ahora presentado como acusado tan solo un día después de los hechos denunciados. Ayer, Noel M. H. (España, 2003) se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un primer delito de robo con violencia e intimidación, un segundo delito de agresión sexual y un tercero leve de lesiones.

Los hechos referidos se remontan a la madrugada del 17 de octubre de 2021, en torno a las 03.00 horas, cuando la víctima se dirigía a su domicilio tras haber salido de fiesta con sus amigas. En un momento dado, sintió cómo «alguien» se aproximaba por sus espaldas al mismo tiempo que le profería comentarios de índole sexual –«¡guapa!» o «¡vente conmigo!», le dijo– hasta que finalmente se abalanzó sobre ella. «Me cogió de los pechos y me asusté muchísimo porque iba con una navaja. Tuve muchísimo miedo», declaró la chica ante el tribunal provincial de la Sección Primera, presidido por la magistrada María José Gil Corredera.

No dudó en mostrar resistencia ante el ataque, por lo que inició un forcejeo con Noel M. H. hasta que logró tirarle al suelo. Pero no fue suficiente. «Se levantó muy rápido, cambió la actitud y vino hacia mí con una navaja. Me agarró de las muñecas y me estampó contra la pared», explicó la víctima. «Me levantó la falda, me metió las manos hacia las nalgas y luego las subió hacia los pechos», prosiguió. Al mismo tiempo, aprovechó para robarle el móvil y la cartera. Fue entonces cuando la víctima decidió salir «corriendo» de allí y logró refugiarse en el rellano de su edificio aún a costa de lesionarse las muñecas al cerrar la puerta para impedir que el acusado la alcanzara. «Él se quedó riéndose y me dijo: ‘da gracias que solo te estoy robando’», detalló.

La investigación dio con la identidad de este individuo cuando Orange remitió un informe a la Policía Nacional en el que ponía de manifiesto que el móvil sustraído se encontraba operativo y, precisamente, había sido la madre del ahora presentado como acusado quien introdujo una tarjeta SIM en el terminal. Lo hizo el 18 de octubre, apenas un día más tarde de los hechos denunciados y, en la segunda rueda de reconocimiento, la chica sí identificó al acusado.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita que el procesado sea condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por un primer delito de robo con violencia e intimidación con objeto peligroso y a otros dos años y medio de prisión por un segundo delito de agresión sexual. Ayer, este joven de 20 años llegó a la Audiencia Provincial de Zaragoza en furgón policial porque se encuentra preso en el centro penitenciario de Zuera por anteriores condenas de violencia de género y quebrantamiento de condena.