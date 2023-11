La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha absuelto a José M. T. (España, 1968) del delito continuado de abusos sexuales del que le acusaba su hija y por el que se enfrentaba a 12 años de cárcel. Su primogénita le había denunciado por abusar sistemáticamente de ella desde 2009 hasta 2015 –«venía a mi habitación, me colocaba a cuatro patas y restregaba su pene», declaró en el juicio–, si bien el tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, ha considerado que su testimonio «no es suficientemente creíble ni verosímil». Como su relato no goza de suficiente «intensidad» y «contundencia», los magistrados señalan que no se ha enervado el principio de presunción de inocencia del procesado por lo que procede un pronunciamiento absolutorio.

Al respecto de la prueba pericial practicada por las profesionales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa), los magistrados entienden que el informe no asocia la sintomatología de estrés postraumático a los hechos denunciados, sino que indican que es «compatible». A su argumentario incorporan la formulación de la denuncia cinco años más tarde de la presunta comisión de los ilícitos y el hecho de que la joven no revelara a su psicólogo los abusos cometidos durante este periodo de tiempo.