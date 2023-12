El Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Policía de Aragón persigue el uso de monedas y billetes que no pertenecen al curso legal. Por mera casualidad, una patrulla de Seguridad Ciudadana echó una mano a sus compañeros al intervenir diez billetes falsos de 20 euros a un joven zaragozano al que pararon e identificaron por la calle. Ayer, A. G. B. reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de dos años de cárcel como autor de un delito de tenencia de moneda falsa. No ingresará en prisión si abona una multa de 1.400 euros. Estos fueron los términos del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la defensa ejercida por Rosa Cebolla.

Los hechos referidos se remontan al 28 de noviembre del año pasado, cuando una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón dio el alto a este joven cuando paseaba en actitud sospechosa por la calle Pontevedra, en el zaragozano barrio de Torrero. Cuando le cachearon, encontraron diez billetes falsos de 20 euros entre sus pertenencias.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de dos años y medio de prisión y ayer no se opuso a la suspensión de la condena, que quedó supeditada al abono de los 1.400 euros de multa. La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado José Ruiz Ramo, es firme al manifestar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).