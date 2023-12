7,5 kilos de speed, 1,1 kilos de ketamina, 620 gramos de cristal y 475 gramos de cocaína fueron algunos de los efectos intervenidos por el Cuerpo Nacional de Policía a un zaragozano de 39 años que custodiaba un supermercado de droga en su vivienda ubicada en el barrio de Valdespartera. Junto a él también fue detenida la arrendataria de uno de los trasteros donde almacenaba todas estas sustancias estupefacientes así como también otros instrumentos y útiles necesarios para su comercialización. Ayer, C. R. S. (España, 1984) y B. F. R. (España, 1992) reconocieron los hechos ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptaron una pena de seis y tres años de cárcel, respectivamente, como autor y cómplice de un delito contra la salud pública.

Los hechos referidos se remontan al periodo de tiempo transcurrido entre principios de enero y finales de febrero de este año, cuando el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón centró sus sospechas en torno al citado domicilio. Tras varias vigilancias, los agentes rápido comprobaron que C. R. S. concertaba breves visitas con sus compradores al mismo tiempo que B. F. R. le tenía alquilado un trastero a sabiendas de que hacía las veces de almacén de droga. Cuando los policías completaron los respectivos registros, encontraron una cantidad de droga cuyo valor ascendía hasta los 327.000 euros.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba nueve y siete años y medio de prisión para cada uno de los ahora condenados, defendidos por Mariano Bonias y Marina Ons. La representada de esta última no ingresará en prisión dada su autoría en calidad de cómplice. La sentencia, que fue dictada in voce por el presidente del tribunal provincial, el magistrado Francisco Picazo, es firme al señalar las partes que no presentarán recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.