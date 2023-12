El Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza ha condenado a Javier L. B. al pago de una multa de 360 euros como autor de un delito leve de estafa por el impago de cinco carreras de taxi en la localidad zaragozana de Cadrete. Dejó de abonar 254,50 euros que ahora deberá devolver en concepto de responsabilidad civil a cada uno de los cinco taxistas a los que estafó el citado insumo entre el 4 y el 20 de junio de este mismo año.

Para el juez, que no pudo escuchar a Javier L. B. porque no se presentó al juicio, ha quedado lo suficientemente acreditado que el ahora condenado «no tuvo intención de pagar ninguno de los servicios contratados». Se trata de una actitud de la que ya ha hecho gala en anteriores ocasiones, pues hace un año tuvo que pasar un mes en la cárcel de Zuera tras no abonar una multa de 360 euros por el impago de una carrera entre La Puebla de Alfindén y Zaragoza.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba el pago de una multa de 480 euros y la acusación particular ejercida por el letrado Marco Antonio Navarro, en representación de la Asociación Provincial de Autotaxi, elevaba el insumo hasta los 900 euros a razón de diez euros diarios por un tiempo de tres meses. Contra el fallo todavía cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza.