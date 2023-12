No dan puntada sin hilo los amigos de lo ajeno a la hora de planificar y ejecutar sus golpes. Y es que bien saben los profesionales del delito cuánto se ha disparado el precio del aceite con máximos históricos que marcan importes de 50 euros por cada garrafa de cinco litros. De ahí que los cacos hayan fijado sus miras en los olivares, las cooperativas y las almazaras de ciertas zonas de Aragón para hacerse, ahora con más razón que nunca, con el conocido como oro líquido. Tanto es así que desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) admiten a este diario que sus afiliados ya llevan varias semanas «en alerta» ante los posibles ilícitos que pudieran sufrir en sus fincas.

Así lo asegura el responsable del sector de la aceituna en UAGA, David Andreu, quien ya contabiliza un robo en la zona de Alcañiz que se saldó con la detención de los ladrones por parte del Equipo Roca de la Guardia Civil, si bien desde el Instituto Armado señalaron que no tenían conocimiento de ello. Por el momento, continúa Andreu, cuentan con el apoyo de los agentes de la provincia –«el Equipo Roca está funcionando bien», reconoce– y también con dotaciones de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Cataluña que «hace días» que dan vueltas por el Bajo Aragón.

Lo cierto es que el runrún delictivo corre como la pólvora entre quienes forman parte del sector, ya que todos ellos saben que sus olivas y su aceite cotizan al alza en el mercado. «Cuando la aceituna va a 40 céntimos, la gente no se molesta, pero estos niveles son históricos. Lo normal es que, cuando se encarece el producto, los robos sean más frecuentes», explica Andreu, quien sobre todo incide en que la campaña «está empezando ahora», por lo que este nivel de alerta se podría extender hasta bien entrado el mes de febrero. «Las perspectivas nos marcan que los precios no van a bajar. Y el peligro está ahí porque la aceituna lleva un precio bueno y a la gente le sale a cuenta», añade el responsable de UAGA, que, de momento, respira algo tranquilo porque, «por suerte», no tiene que lamentar ninguna oleada de ilícitos.

Donde tienen activadas todas las alarmas es en la Almazara Artal de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo. «Yo creo que llevan días intentando robar», sospecha la responsable del negocio a tenor de ciertos indicios recabados como la activación de las alarmas de la instalación a un ritmo vertiginoso –«hubo 15 días que cada 38 minutos me saltaban las alarmas», precisa– y el merodeo de vehículos sospechosos en el polígono. De todo ello tienen conocimiento en el puesto de la Guardia Civil del municipio, ya que los propietarios no dudan en comunicarles «cualquier sospecha» para evitar males mayores.

No es para menos tal nivel de incertidumbre y de prevención porque, hace aproximadamente año y medio, esta misma almazara sufrió tres robos con sendos butrones en los laterales de la nave. Uno de estos golpes se saldó con el robo de cuatro palets de garrafas de cinco litros y fue a partir de entonces cuando reforzaron progresivamente la seguridad: primero lo hicieron con barreras exteriores y, posteriormente, con vigilancia de cámaras 24 horas. A todo ello, expone la regente, se suma el refuerzo del sistema de videovigilancia en la calles por parte del consistorio, aunque toda precaución es poca. «Van con inhibidores. Son muy profesionales los que entran en el tema del aceite y te pueden preparar un destrozo total y absoluto, más si se te llevan una cisterna. Esto es el oro líquido», señala.

También han extremado las medidas de prevención en la cooperativa de Valdealgorfa. Allí, «siempre y cuando» la mercancía llega procedente de agricultores que no son socios de la entidad, no dudan en requerirles todo tipo de documentación referente a la Política Agraria Común (PAC) y a las parcelas en aras de no recibir producto robado. «Y, ante la duda, hasta las escrituras. No nos fiamos de nada», cuentan desde la cooperativa. «Vamos con miedo para los robos de aceite, no lo quiero ni nombrar», finalizan.