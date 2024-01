No acabó en tragedia, pero podría haber culminado de tal manera cuando C. C. S. invadió el carril contrario de la vía por la que circulaba en Mara debido a su estado de embriaguez. Aunque chocó contra el vehículo que venía de frente, no hubo que lamentar grandes daños personales más allá de contusiones. Ahora, el ministerio fiscal solicita para este hombre de nacionalidad rumana el pago de una multa de 11.910 euros como autor de un delito contra la seguridad vial en concurso con un segundo delito de lesiones. También interesa la retirada del derecho a la conducción de vehículos a motor y ciclomotores por un plazo de dos años y seis meses.

Los hechos referidos se remontan a última hora de la tarde del 16 de mayo de 2022, cuando el acusado circulaba por la A-1504, a la altura del término municipal de la localidad zaragozana de Mara. Lo hacía bajo los efectos del alcohol y, «como consecuencia de la afectación alcohólica de sus facultades psicofísicas», invadió parcialmente el carril contrario de tal modo que colisionó con el vehículo que circulaba por allí. A bordo de este turismo circulaba una pareja, si bien la peor parte se la llevó la copiloto. Sufrió contusiones en la zona de la nuca que requirieron un tratamiento fisioterápico para su curación –cuatro días de perjuicio personal particular moderado y 154 días de perjuicio personal básico– además de una primera asistencia facultativa. El ministerio público considera ahora que el acusado, defendido por Carmen Sánchez Herrero, presentaba también «signos externos» que evidenciaban encontrarse bajo la influencia de una previa ingesta alcohólica como, por ejemplo, «oscilación en la verticalidad del cuerpo», «incapacidad de caminar en línea recta» y «halitosis alcohólica notoria a distancia». «Las pruebas de determinación del grado de impregnación alcohólica del acusado fueron practicadas con etilómetro de precisión debidamente calibrado, homologado, verificado y ensayado», recuerda el fiscal en alusión al resultado de 0,82 y 0,77 mg/l que arrojó en sendas pruebas de alcoholemia. La petición de la Fiscalía incluye el abono de una indemnización de 8.010 euros por los cuatro días de naturaleza invalidante (280 euros), los 154 días de naturaleza no invalidante (6.160) y los dos puntos de secuelas básicas (1.570). La multa asciende a 3.900 euros a razón de diez diarios durante 13 meses. La causa la dirige el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calatayud. Importe similar tuvo que abonar un conductor de 57 años que en mayo fue detenido por la Policía Local al circular sin permiso de conducir y con una tasa de alcohol que superaba con creces la legalmente permitida: 1,19 mg/l. Primero la lió en un bar de Conde Aranda donde amenazó con abandonar el citado establecimiento sin pagar los 22,50 euros de las consumiciones que allí había tomado. Tras resolverse este conflicto, y no contento con ello, se montó en su vehículo y circuló por el centro de la capital aragonesa bajo los efectos del alcohol hasta que una patrulla de la Policía Local se percató de su zigzagueo y le obligó a detener el coche a la altura de la Plaza del Portillo.