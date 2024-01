El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ejea de los Caballeros ha archivado recientemente la causa contra una empresa de fitosanitarios de la capital de las Cinco Villas por, supuestamente, suministrar algunos productos sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente en cuanto a comercialización. La jueza instructora entiende que «no resulta debidamente justificada» la comisión del delito, por lo que procede a su sobreseimiento y archivo provisional.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inició a principios de 2021 una investigación contra esta empresa en el marco de la Operación Silver Axe VI, relativa a la ejecución de servicios preventivos dirigidos a la lucha contra la fabricación, la distribución, el comercio y la utilización ilegal de medios de defensa sanitaria a nivel nacional. Los agentes, acompañados por un técnico de Sarga del Gobierno de Aragón, llevaron a cabo la inspección de dicho establecimiento y levantaron acta de denuncia al considerar que podría estar comercializando dos productos con polisulfuro de calcio.

Tal y como recogieron los agentes por escrito, este producto no se encontraba autorizado por la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Sin embargo, la defensa de la entidad ejercida por el letrado Cristian Monclús exponía en su escrito de solicitud de sobreseimiento que los análisis de la sustancias no habían superado los límites de cuantificación. «Del resultado de los análisis periciales quedó meridianamente claro que las muestras objeto de análisis no pueden comprometer los recursos naturales o la salud humana por no superar los límites de cuantificación, motivo por el cual el producto en sí es claramente inocuo para el bien jurídico protegido», argumentó.

También alegaba el letrado que la instrucción de la causa ya había sido prorrogada seis meses en mayo de 2022 y, desde entonces, la Guardia Civil no había practicado «ninguna diligencia adicional» que permitiera esclarecer los hechos.