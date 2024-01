Las rencillas en el mundo de la droga están a la orden del día, de manera frecuente, por el impago de pases de estupefacientes. Este fue el punto de partida para que un vecino de Casetas –Víctor Manuel F. P.– amenazara de muerte a un cliente por una deuda de 1.000 euros hasta que este último decidió ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil. Al final, una patrulla le intervino al camello cinco gramos de cocaína y 800 gramos de sustancia en corte. Ayer, Víctor Manuel F. P. reconoció los hechos ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de veinte meses de cárcel como autor de un delito de tráfico de drogas.

El ahora condenado no ingresará en prisión porque el tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, no se opuso a la suspensión de la ejecución de la pena que solicitó la defensa ejercida por el penalista José Luis Melguizo. A cambio de ello, deberá abonar una multa de 1.440 euros a razón de ocho euros diarios durante seis meses que se suma a otros 400 euros que incluía la citada conformidad. En el caso de que no abone este último insumo, pesa sobre él una responsabilidad personal subsidiaria de dos meses.

De acuerdo al escrito de calificación del ministerio fiscal, el acusado reclamaba a un tercero el pago de una deuda contraída por el suministro de cocaína hasta tal punto de enviarle mensajes de Whatsapp –texto y audio– en tono amenazante. También lo llegó a hacer en persona hasta que el cliente decidió alertar de ello ante la Guardia Civil.

Este tira y afloja finalizó cuando una patrulla del Instituto Armado del barrio rural comprobó cómo Víctor Manuel F. P. se aproximaba a bordo de un vehículo hasta una parada de autobús en la que se encontraba ese tercero. Fue entonces cuando los agentes le intervinieron cinco gramos de cocaína y 800 gramos de sustancia en corte además de 530 euros que, según los mismos efectivos, procedían del tráfico de drogas. Luego registraron uno de sus trasteros y allí se incautaron de un destornillador y una cuchara con restos de cocaína, tres rollos de alambre plastificado y varios trozos de plástico pequeños.

Inicialmente, el ministerio público solicitaba cinco años y seis meses de prisión debido a la concurrencia de la agravante de reincidencia –fue condenado en julio de 2021 por otro delito de tráfico de drogas–, si bien ahora se le ha apreciado la atenuante analógica de drogadicción. La sentencia, que fue dictada in voce, es firme. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza.