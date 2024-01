Todavía con el susto en el cuerpo por los dos acuchillamientos del pasado jueves en la calle Montañés del zaragozano barrio de Delicias, una vecina que reside en la citada vía descolgó el teléfono ayer por la mañana para alertar al Cuerpo Nacional de Policía de una pelea a la altura del garaje okupado en el número 8. En esta ocasión, los agentes solo pudieron identificar a la víctima porque, tras completar varias batidas por la zona, no lograron dar con el paradero de los agresores.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la pelea se desató a las 08.45 horas, cuando una vecina dio la voz de alarma a la sala de emergencias del 091 al presenciar una pelea a pie de calle. Pocos minutos después, la misma requiriente volvió a llamar al 091 para aclarar que eran cuatro las personas involucradas en la pelea –todas ellas de origen magrebí–, que se había desatado a las puertas del garaje okupado en el número 8.

Para entonces ya había sido comisionada hasta allí una dotación de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, se entrevistaron con quien luego identificaron como víctima. Una vez que recabaron los datos más esenciales, procedieron a peinar la zona aunque lo hicieron sin éxito porque no lograron dar con el paradero de los agresores. Por su parte, la víctima no revestía heridas de gravedad y no requirió de traslado a un centro hospitalario.

Hace menos de una semana, dos personas resultaban acuchilladas a las puertas de este garaje okupado con una diferencia de apenas siete horas. A las 17.00 horas del pasado jueves, un joven de 22 años –luego detenido– asestó varios machetazos a otro y, a medianoche, un joven de 26 años recibió varias cuchilladas por un individuo que logró darse a la fuga. Ambos episodios estuvieron protagonizados por ciudadanos de origen magrebí y de origen africano.