Primero okuparon los pisos del número 8 de la calle Montañés y luego hicieron lo propio con los trasteros y las plazas de garaje comunitario –compartido con los vecinos del número 6– al considerar que les pertenecían por ser moradores de las viviendas. La combustión de un vehículo desencadenó el incendio del garaje en julio de 2021, a los pocos meses comenzaron a organizarse fiestas por terceros hasta tal punto de que los residentes se vieron obligados a sacar sus vehículos de allí. Y todo terminó con la okupación completa del garaje. Es la crónica de degradación «frustrante» que ha sufrido el número 8 de la calle Montañés a lo largo de los últimos cinco años y así lo atestigua una vecina que ha puesto fin a su convivencia con este nicho de delincuencia. «Me he tenido que ir», lamentó ayer en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Ha decidido poner fin a más de una década de residencia en la calle Montañés después de los dos últimos acuchillamientos que tuvieron lugar el pasado jueves con una diferencia de apenas siete horas. Y lo hace por la seguridad de sus hijos. «Tengo dos niños y no puedo estar mirando siempre la espalda por si se pasa algún cuchillo», denuncia. «Un okupa me ha llegado a sacar un machete y no me lo clavó porque lo cogieron entre su mujer y su madre. Ha subido mucho la delincuencia y, a mejor, no va. Tienen que buscar una solución ya, está la cosa para explotar», añade.

Esta mujer ha sufrido en sus propias carnes un proceso de degradación que comenzó hace cinco años cuando los vecinos del número 8 «se fueron yendo» de allí al mismo tiempo que los okupas llegaban con cizallas para asentarse en los domicilios. Progresivamente se hicieron con los trasteros y las plazas de garajes asignadas a las viviendas que okupaban –«decían que les correspondían», aclara– y, a ellos, se sumaron otros tantos que se asentaron de forma paulatina en el garaje hasta convertirlo en su residencia habitual. «Yo ya no entraba por miedo. Había mucha gente drogándose y bebiendo en unas condiciones infrahumanas. Hay defecaciones, orines, vómitos, montañas de basura, colchones y yo diría que hasta ratas. El olor es...», asegura esta mujer cuya identidad mantiene en el anonimato este diario para salvaguardar su privacidad.

Esta zaragozana cuenta que quienes residen en el garaje son ciudadanos de origen magrebí y africano que dedican su tiempo a «fumar, beber e incluso a vacilar» a los propios vecinos de la calle. Todos ellos se aprovecharon del incendio del garaje en julio de 2021 del que, precisamente, fue víctima esta mujer junto a su familia al quedar «encerrada» en la vivienda. Ya no volverá a este domicilio porque ha decidido poner punto y final a la convivencia con la «delincuencia» de los okupas.