Jacier C. C. (República Dominicana, 1983), Miguel Ángel S. C. (España, 2002) y Stefany Adenis V. A. (República Dominicana, 2002) salieron la noche del 10 de marzo de 2022 con la intención de hacerse con efectos personales –móviles y carteras– en el centro de Zaragoza hasta el punto de recurrir a la violencia en el caso de que fuera necesario. Ayer se sentaron en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 2 como presuntos autores de varios delitos –robo, lesiones y resistencia a agentes de la autoridad– que llegan a sumar penas de prisión de 12 años y medio.

De acuerdo al escrito de calificación del ministerio fiscal, sobre las 02.30 horas del 10 de marzo de 2022, Stefany Adenis V. A. empujó a una joven en la discoteca La Santa de Zaragoza para robarle la cartera y quedarse así con las tarjetas bancarias. Intentó retirar dinero en efectivo, pero las operaciones fueron denegadas. Un rato después, en torno a las 06.00 horas y junto a Jacier C. C. y Miguel Ángel S. C., golpearon con un palo a un joven en la cabeza para llevarse su móvil y su chaqueta. Fueron detenidos en una calle aledaña por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, si bien Stefany, defendida por Carmen Sánchez Herrero, se negó a identificarse en reiteradas ocasiones hasta el punto de propinarle un puñetazo a uno de los efectivos. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza.