Condenado en Zaragoza por ocultar siete pastillas de éxtasis en el freno de mano

Una intervención del Cuerpo Nacional de Policía a las puertas de la sala Reset de Zaragoza se saldó en mayo del año pasado con la detención de un zaragozano –F. B. G. R (España)– por ocultar 1,72 gramos de anfetaminas y siete pastillas de éxtasis en la pieza del freno de mano de su vehículo. Ayer reconoció los hechos ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una condena de dos años de cárcel como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud.

Estos fueron los términos del acuerdo alcanzado ayer entre el ministerio fiscal y la defensa ejercida por Francisco Perulán, que también incluye el pago de una multa de 200 euros con diez días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. El ahora condenado no ingresará en prisión porque carece de antecedentes penales y la pena privativa de libertad no excede el límite legal de los dos años. A ello no se opuso el presidente del tribunal provincial, el magistrado Alfonso Ballestín, una vez dictó in voce la sentencia y la declaró firme al señalar las partes que no recurrirán el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

Los hechos referidos se remontan a la primera hora de la noche del 28 de mayo de 2023, en torno a las 01.30 horas. Los agentes registraron el vehículo de F. B. G. R. y comprobaron que allí custodiaba 1,72 gramos de anfetaminas y siete pastillas de éxtasis ocultas debajo de la pieza de plástico del freno de mano. También le intervinieron 70 euros en efectivo que, de acuerdo al escrito de calificación de la Fiscalía, procedían «de ventas anteriores de sustancias similares». Por estos hechos, el ministerio público solicitaba inicialmente una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 30 euros. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza.

Expulsión de España

Apenas media hora más tarde de esta primera vista, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza celebró un segundo juicio por otro delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. En esta ocasión, la Fiscalía y la defensa ejercida por María Pilar Aísa también alcanzaron un acuerdo por el que firmaron una sentencia condenatoria de un año y seis meses de cárcel en relación a una aprehensión de droga en la capital aragonesa. La sentencia, que igualmente fue dictada in voce por el magistrado presidente del tribunal provincial, Alfonso Ballestín, incluyó la sustitución de la pena privativa de la libertad por la expulsión del territorio nacional del ahora condenado dada su condición de extranjero.