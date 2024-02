Juzgado en Zaragoza por no pagar más de 60.000 euros en botes de pintura

«Vino a comprarnos pintura con una propuesta de la competencia a ver si la podíamos igualar o mejorar. Llegamos a un acuerdo, pero, a la hora del vencimiento, ya no nos cogió el teléfono». Estas fueron las palabras que este miércoles utilizó el director comercial de una empresa de Zaragoza para denunciar al administrador de otra –Silvio I. C. (Rumanía, 1974)– por el impago de 62.000 euros derivados de un acuerdo comercial fechado en la primavera de 2022. Ahora, el procesado se enfrenta a una pena de dos años y medio de cárcel como presunto autor de un delito de estafa, aunque negó la mayor ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Esta es la pena que solicita el ministerio fiscal y la acusación particular y que también incluye la devolución del citado importe como indemnización en concepto de responsabilidad civil. La víctima explicó al tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, que sus conjeturas terminaron por fundarse en el mismo momento en el que se enteró de que el acusado cesó de sus funciones como administrador para darle el relevo a un compañero. Fue entonces cuando decidió ponerlo en conocimiento de su jefe y, con estos indicios, denunciaron los hechos en el puesto de la Guardia Civil de Casablanca. A «posteriori» se enteró de que sus materiales se ofrecían a terceros en el entorno de Zaragoza.

El mismo día en el que interpusieron la citada denuncia, el acusado incoó una segunda en la que alertaba de que le habían robado el material que, precisamente, no había pagado a su proveedor. Fue un impago de más de 60.000 euros que este rumano de 50 años, defendido por Francisco Sanz Gavín, trató de justificar aludiendo a que él ya no era el administrador de la empresa en el momento en el que se cerró el acuerdo. «Después de vender la empresa, me quedé dos meses de empleado. El tiempo que tuve la empresa, estaba todo pagado, no había ninguna duda», alegó en su favor. El certificado de transferencia de acciones de la entidad se remonta a octubre de 2022.