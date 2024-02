Culpa a su exyerno de la incautación de más de 400 gramos de heroína en La Muela

Dos años después de que la Guardia Civil le detuviera por encargar la muerte de su exmarido en la localidad zaragozana de La Muela, Dolores H. J. (España, 1952) volvió a ser arrestada en octubre de 2022 al lanzar 402 gramos de heroína por la ventanilla del coche en el que viajaba junto al exnovio de su hija, Juan José A. B. (España, 1972). Ayer, esta mujer se desvinculó por completo de la acusación que pesa contra ella ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza y culpó a quien se sentó a su derecha al reiterar que la droga incautada era propiedad de este último. «Yo no sabía lo que era ni nada. Me lo dio ese señor en el coche (señaló al otro acusado) y me asusté y lo tiré», alegó en su favor.

La procesada defendió ante el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, que el 8 de octubre de 2022 viajaba a bordo de ese vehículo porque hacía «días» que no veía a su hija. De acuerdo al escrito de calificación del ministerio fiscal, dos motoristas del Seprona del Instituto Armado se percataron del incumplimiento de una señal de ceda al paso en el camino de Bárboles hasta el punto de que esta maniobra obligó a los agentes a realizar una segunda para evitar colisionar contra el vehículo en el que viajaban los acusados. Debido a la comisión de la infracción vial, los agentes dieron el alto al coche y fue entonces cuando Dolores lanzó por la ventanilla dos paquetes que contenían 402 gramos de heroína. Ayer confesó que se desprendió de ellos, aunque argumentó a la sala que lo había hecho por ignorancia tras haberlos transportado «por debajo de la chaqueta» a lo largo del trayecto. «No pensé nada. Me asusté y lo tiré», añadió sentada desde su asiento en el banquillo de los acusados porque su edad y estado de salud desaconsejaba que lo hiciera de pie. De hecho, esta vista fue suspendida a finales del pasado mes de octubre dada su incomparecencia al alegar problemas de salud. Por todo ello, el ministerio público solicita, por un lado, que Dolores H. J. –defendida por Soraya Laborda– sea condenada a cuatro años de cárcel como autora de un delito de tráfico de drogas y, por otro lado, que Juan José A. B. sea condenado a seis años de prisión. La multa asciende, respectivamente, a 30.000 y 40.000 euros y es que el valor de la droga incautada, según la Oficina Central Nacional de Estupefacientes (OCNE), es de 18.600 euros. Ambos cuentan con antecedentes por tráfico de drogas. Más allá de esta causa, cuya sentencia se conocerá a lo largo de las próximas semanas, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ya ha fijado fecha para la celebración del juicio que dirimirá su responsabilidad por la conspiración del asesinato de la pareja de su exmarido. Será el 3 y 4 de junio cuando Dolores H. J., en esta ocasión defendida por José Ignacio Cabrejas, vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados para responder por unos hechos por los que afronta doce años de cárcel. Primero contrataron a un sicario para que acabara con su vida con un arma de fuego. Luego pensaron que lo mejor sería hacerlo con ácido y, finalmente, el criminal le agredió con la pata de madera de una mesa.