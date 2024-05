Crimen de Boggiero: Mariana, "una persona a la que se le cogía mucho cariño"

Un aura de misterio ha rodeado desde el primer momento el crimen de la calle Boggiero al sorprender a la opinión pública con la acusación de un segundo homicidio a quien, supuestamente, había empujado por un patio de luces a una mujer que murió al caer de cabeza contra el suelo. Antes de que se conociera cómo José Miguel O. C. (España, 1973), alias Josemi, también habría estrangulado a otro hombre en el mismo edificio okupado del número 152, los vecinos del Gancho no acertaban a reconocer a la primera de las víctimas. Pero, a medida que transcurrieron las horas y la información fluía por las calles del barrio, hubo quienes pronto le pusieron cara y descifraron el enigma. Era Mariana V. N., una búlgara de 40 años que nació el 1 de noviembre de 1983 en Sofía y a quien los zaragozanos tenían muy vista en el entorno de San Pablo.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, Mariana llegó a España hace dos décadas, en su país natal dejó a un hijo con el que contactaba esporádicamente y, ya en Zaragoza, inició una relación sentimental con un hombre con el que tuvo una hija en 2013 y del que se separó en 2017. Para entonces un juez ya les había arrebatado la custodia de la niña en favor de los progenitores del varón porque ambos eran consumidores habituales de sustancias estupefacientes hasta el punto de que Mariana había recibido tratamiento en Proyecto Hombre y la Cruz Blanca de Huesca.

A día de hoy, Mariana vivía en la indigencia, tenía una nueva pareja y era usuaria del centro de la Fundación San Blas. La mujer presentaba un trastorno de la personalidad que le llevaba a protagonizar episodios propios de «una conducta disruptiva». Y, aunque era «muy impulsiva» y «no medía las consecuencias de sus actos», quienes la conocían recuerdan que era «una persona a la que se le cogía mucho cariño».

Una cara conocida

Su rostro resultaba familiar para algunos zaragozanos que la veían pidiendo dinero en las calles del centro de la capital aragonesa. «Hace cosa de un año me paró por el Mercado Central, me contó su situación y empaticé con ella porque no es muy habitual ver a mujeres tan jóvenes pidiendo dinero en la calle», cuenta una joven consultada por este diario. «Lo que me contó me llegó bastante y le di el dinero que llevaba encima en ese momento. Eran 15 euros», prosigue. «Cundía bastante por la zona de calle Alfonso. La había visto varias veces al atardecer pidiendo, sobre todo, pañales y leche como para un crío», añade otro.

A otros les unía una relación personal, tal y como reconoció un hombre que participó el lunes por la tarde en una concentración en memoria de Mariana. «Me llamaba papá. Yo la cuidaba, le daba comida y lo que necesitaba. Era muy dulce y no se metía con nadie, pero tenía un problema...», suspiraba este. Lo cierto es que su vinculación con el mundo de la droga era intermitente y variaba en función de la frecuencia con la que visitaba el centro de la Fundación San Blas.

Allí coincidió en varias ocasiones con su presunto homicida. Se desconoce el nivel de afinidad que ambos mantenían más allá de ciertos detalles que, eso sí, descartan las primeras hipótesis de que no existía ninguna relación entre ambos. Hace unas semanas, por ejemplo, Josemi llamó a una ambulancia para que atendiera a Mariana porque se sentía indispuesta e incluso esperó a la llegada de los servicios sanitarios para que la tendieran. La última referencia a ella la dio a los policías que le detuvieron. «Hemos estado juntos hasta ahora mismo, llevamos una hora y media juntos», les dijo.

