Rebajan a tres años de cárcel la condena a un traficante que agredió a tres policías en Zaragoza

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha rebajado de seis a tres años la condena que pesa sobre Kendy Alexander de León Villegas (República Dominicana, 1998) por agredir a tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, en noviembre de 2022, le incautaron 285 gramos de hachís en el entorno de la plaza Roma de Zaragoza. La estimación parcial del recurso de apelación formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza incluye la reducción de la pena de prisión de tres a un año por el delito de atentado a agente de la autoridad y de dos a uno por el delito de tráfico de drogas. El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, mantiene asimismo el año de cárcel por el delito de lesiones debido a las heridas que infringió a los agentes.

«La cantidad ocupada al acusado, que no llega a los 300 gramos y ni siquiera supera el doble del autoconsumo, nos parece más ajustado imponer la pena mínima de un año de prisión valorando además que no se le aprecia reincidencia ni agravación alguna», argumentan los magistrados en relación al delito de tráfico de drogas. «En el presente caso no se aprecian circunstancias relevantes del acusado ni en los hechos que permitan superar la pena de un año de prisión», añaden en relación al delito de atentado a agente de la autoridad.

Los hechos referidos se remontan a la primera hora de la noche del 15 de noviembre de 2022, en torno a las 22.00 horas, cuando Kendy Alexander huyó a la carrera al percatarse de la presencia policial en el entorno de una de las urbanizaciones de Parque Roma. Uno de los agentes logró darle alcance rápidamente, pero cayó rodando por unas escaleras al recibir un fuerte empujón por parte del ahora condenado, que salió a la carrera hacia la calle Santander. Logró colarse en el interior de un bar de la citada vía, aunque antes trató de desprenderse de tres tabletas de hachís al lanzarlas al suelo. Dentro del establecimiento propinó varios puñetazos a un agente que trató de reducirle e incluso forcejeó con él con la intención de arrebatarle el arma.

Inicialmente, el ministerio fiscal solicitaba una pena de cuatro años de cárcel y la acusación particular a cargo de Marco Antonio Navarro, en representación del sindicato Jupol, elevaba la pena privativa de libertad hasta los cinco años y diez mes. La defensa ejercida por Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, por su parte, interesó la absolución de su representado y, subsidiariamente, la pena mínima con la concurrencia de la atenuante de drogadicción.

