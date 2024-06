No entrará en la cárcel el médico que fue condenado a 29 años de prisión por abusar de sus pacientes en Zaragoza

Pedro Florentino González Hernández, el médico que fue condenado a 29 años de cárcel por abusar sexualmente de sus pacientes en Parque Goya y Ricla con los gestos que él llamaba 'abrazos cariñosos', no ingresará en prisión a cambio de no delinquir durante cinco años, realizar 250 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y participar en un programa formativo de educación sexual. Así lo ha decretado la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza al declarar firme la suspensión de la pena que estimó el Juzgado de lo Penal número 2 de Zaragoza y a la que se opusieron dos de las 32 víctimas que no quisieron llegar a un acuerdo que sí aceptaron el resto de mujeres.

El médico fue condenado a 26 años de cárcel como autor de 26 delitos de abuso sexual y a otros tres años de prisión por otros seis delitos de la misma tipología penal, en este caso en grado de tentativa. De los 29 años que suma la condena total iba a cumplir tres entre rejas, es decir, el triple de la pena máxima de un año de cárcel impuesta por cada delito de abuso sexual consumado. Y de los tres años se acordó la suspensión de la ejecución de la pena por el Juzgado de lo Penal número 2, una decisión ahora ratificada por la Audiencia Provincial de Zaragoza al desestimar los recursos de apelación interpuestos por las dos víctimas que no quisieron llegar a un acuerdo y que solicitaban que se denegara el beneficio, al amparo del artículo 80.3 del Código Penal.

El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, considera que no existen razones para que González Hernández pueda cometer nuevos delitos -carece de antecedentes penales y no ha delinquido desde que fue condenado- de tal modo que concurren todos los requisitos legales para suspender la pena, tal y como solicitó su abogada, la letrada Claudia Melguizo.

La sala recuerda que la suspensión no significa que los delitos queden impunes y, en el caso de que incumpliera cualquiera de la condiciones, se decretaría su inmediato ingreso en prisión en el centro penitenciario de Zuera. Sobre él pesa también una orden de alejamiento de 200 metros con respecto a las 32 víctimas y tampoco podrá acceder a las instalaciones donde ocurrieron los hechos, el Centro de Salud Parque Goya 2 y el consultorio médico de la localidad zaragozana de Ricla.

Inicialmente afrontaba una pena de 66 años de cárcel pero, en diciembre de 2022, el doctor reconoció los abusos a 32 mujeres y 30 de ellas prefirieron llegar a un acuerdo para evitar "volver a recordar los hechos sufridos" de tal modo que aceptaron condenas de entre un año y seis meses de cárcel -en función de si se trataba de un delito consumo o en grado de tentativa- y el pago de una indemnización de 2.000 euros. Dos de ellas no se conformaron y el 10 de enero de 2023 declararon ante el juez, ante quien relataron los episodios denunciados. "Me dolían las vértebras y me dijo que fuera a la camilla cuando me preguntó si alguien me había realizado un control mamario", afirmó una de ellas, que luego añadió que le había "sobado".

