Los sucesos como espejo de la sociedad

Cuentan los más entendidos y los más veteranos del lugar que la crónica negra ayuda a entender la sociedad al describir los pormenores de los truculentos episodios que colman las páginas de la sección de sucesos y tribunales de la prensa diaria. La descripción de los presuntos autores y de las presuntas víctimas de los homicidios –también de las estafas y de los robos– y el retrato de los escenarios delictivos muestran una realidad que, de una forma u otra, resulta cercana a una opinión pública que se ve identificada con ejemplos cercanos del día a día. Cuando se cumplen cinco meses de la venida del nuevo año, las páginas de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN han recogido episodios de lo más variopinto, desde crímenes entre gente que vive en la calle, hasta episodios sangrientos a manos de personas con problemas de salud mental.

Son ejemplos reveladores de ciertas cuestiones que han despertado y luego han alimentado un debate en la sociedad actual, tal y como sucede con la importancia de cuidar y preservar la salud mental. El pasado domingo, un joven de 25 años –R. C. S. (España, 1999)– apuñaló a una mujer a orillas del Canal Imperial a su paso por el parque José Antonio Labordeta de Zaragoza cuando solo dos horas antes había hecho lo mismo con un hombre en la calle Consejo de Ciento, en el zaragozano barrio de Torrero.

Nada compartían las tres víctimas –también una anciana a la que una semana antes le habría golpeado con una cadena y pisado la cabeza– más allá de haber cruzado sus caminos con un joven que, según reconoció luego ante el juez, llevaba un tiempo sin tomar la medicación pautada para evitar la aparición de brotes psicóticos. Ingresó en la unidad de psiquiatría del hospital Universitario Miguel Servet tras un examen forense inicial que reveló rasgos compatibles con un cuadro psicótico.

El pasado domingo, un joven de 25 años con problemas mentales apuñaló a una mujer en el Parque Grande. | MIGUEL ÁNGEL GRACIA / a. t. b.

Anteriormente había participado en programas de deshabituación de drogas en un centro de adicciones, un problema, el del consumo de sustancias estupefacientes, que no pasa desapercibido entre los expertos en la materia. «Los brotes de corte psicótico están aumentando, especialmente asociados al consumo de cannabis», asevera la psicóloga forense Cristina Andreu, quien habla de un «consumo normalizado» entre los jóvenes. «El cannabis cada vez tiene más concentraciones de THC, por lo que un porro de hace 30 años no es el mismo de ahora», enfatiza Andreu en relación a los efectos más dañinos que su consumo tiene en la salud, no solo física, sino también mental. Y es precisamente ahí donde emana el manido debate en torno al bienestar cognitivo, conductual y emocional de la población. «Los servicios de salud mental son deficitarios y son las familias las que se hacen cargo, pero los padres son mayores y ya no se pueden controlar», sostiene Andreu.

También preocupan a la sociedad los colectivos vulnerables, entre ellos, quienes viven en la calle. A principios de año, dos indigentes –Florentin L. D. (Rumanía, 1966) y Georgica D. (Noruega, 1972)– propinaron una paliza mortal a un hombre que vivía en un asentamiento chabolista en la desembocadura del río Huerva. Y, a mediados de mayo, la Policía detuvo a un okupa –José Miguel O. C. (España, 1973)– como presunto autor de la muerte de una mujer sin hogar a la que supuestamente tiró a un patio de luces y de un conocido al que habría estrangulado con la técnica del mataleón. Su modus vivendi coincide con el que describe Andreu sobre la vida en la indigencia caracterizada por el «deterioro social» y la «pérdida del sentido de las normas sociales».

A ellos se unen los protagonistas de otros crímenes que, con cierta frecuencia, se repiten al compartir el mismo origen: las rencillas por las drogas. Todo apunta a que fue el móvil de la muerte de un hombre en la calle Lastanosa de Zaragoza, supuestamente acuchillado a manos de un conocido el 5 de marzo. Solo unas semanas antes, una mujer asfixió a su bebé de ocho meses para que dejara de llorar. Pero no todo tiene que acabar en muerte, tal y como representa la pérdida del respeto a la figura de la autoridad y el aumento de la violencia entre los jóvenes. En febrero, un policía fuera de servicio quedó inconsciente al mediar en la paliza que un grupo de jóvenes sudamericanos propinada a otros dos.

