Habla la víctima de un crimen por encargo en La Muela: "Todo el mundo me quiere matar"

David P. M. (España, 1978), el presunto sicario de la pareja del patriarca de un clan, ha negado esta mañana que Dolores H. J. (España, 1952) y sus nietos -Ricardo F. H. (España, 1988) y Epifanio (España, 1988)- le contrataran para acabar con la vida de la víctima al alegar que solo quería darle "un escarmiento" antes las "palizas descomunales" que el patriarca supuestamente le propinó a Dolores después de que estos dos últimos pusieran fin a su matrimonio. "Se me explicó la situación que había y yo decidí cómo había que hacer las cosas, pero a mí nadie me contrató, solo me explicaron la situación y yo fui el que decidí causarle alguna lesión porque eso era insostenible. Es cierto que no debería haberme tomado la Justicia por mi mano", ha reconocido el mercenario ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza. "¿Que quería conseguir? Que dejase de dar palizas a Dolores", ha proseguido.

Menos detalles han aportado sus compañeros de banquillo al responder solo a las preguntas de sus abogados defensores, los letrados José Cabrejas, Juan José Serra y Soraya Laborda. "Soy una mujer maltratada de toda la vida. me ha pegado mucho y ha sido siempre un maltratador. Me encontraba despesperada", ha cargado Dolores contra su exmarido. Los nietos, por su parte, se han limitado a defenderse de las acusaciones al recordar Ricardo F. H. que en ningún momento él se puso en contacto con el sicario para idear el plan y asegurar Epifanio que él solo se limitó a pasar a buscarle por el centro comercial de Grancasa para trasladarle hasta La Muela el día de los hechos juzgados, el 20 de agosto de 2020. Su expareja -defendida por Marina Ons- fue la conductora. "Estábamos en una familia gitana y mi pareja me dijo que había que hacerle un favor a su abuela. A mí me dijeron el qué, yo solo tenía que conductir", ha aclarado.

El ministerio fiscal considera que todos ellos son autores de un delito de homicidio en grado de tentativa solicitando penas de hasta siete años y seis meses de cárcel que, en el caso de Dolores H. J., asciende a los nueve años. También acusa la Fiscalía a la septuagenaria de dos delitos de amenazas graves por los que interesa otros tres años de prisión. La indemnización asciende a 7.500 euros por las lesiones ocasionadas a la víctima.

La víctima, que recibió un golpe en la cabeza con la pata de madera de una mesa, cayó desplomada al suelo "sin esperar" el acometimiento de David P. M. cuando se dirigía a comprar al mercado. "Cuando yo empecé la relación con Ricardo (el exmarido de Dolores), empezaron a amenazarnos y tuvimos que cambiarnos tres veces de pueblo", ha manifestado en relación a los cambios de residencia desde Nuez de Ebro hasta La Puebla de Alfindén para finalmente instalarse en La Muela. "Todo el mundo me quiere matar y no puedo salir sola a la calle. Tengo un trauma y temo por mi vida porque esto es un calvario. Quiero Justicia y que la condenéis a lo máximo que se pueda", ha manifestado al tribunal provincial, presidido por el magistrado Francisco Picazo.

A ella le ha seguido la declaración de su actual pareja, el exmarido de Dolores, a quien ha tildado de "mala mujer". "He estado cinco años perseguido por ella y por los que le rodean. Tiene un poder grandísimo, les paga con drogas a todos", ha añadido.

