La Audiencia de Zaragoza señala en enero el juicio por un tiro mortal entre dos clanes en Ejea

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha señalado el lunes 13 de enero como el día de inicio del juicio con jurado popular que dirimirá la culpabilidad o la no culpabilidad de Alfonso Tomás Giménez Giménez como autor confeso de la muerte de un joven de 21 años –Manuel Carbonell Hernández– al que asestó un disparo mortal, según él en defensa propia, durante una reyerta entre dos clanes en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros. Serán siete sesiones de vista oral con una octava reservada por si fuera necesario a las que se sumará una novena jornada, la de deliberación, prevista para el día 27.

Los miembros del tribunal del jurado escucharán a lo largo de las siete sesiones a 49 personas citadas a declarar, de los cuales cinco son acusados. Para Giménez Giménez solicita el ministerio fiscal una pena de seis años de cárcel como autor de un delito de homicidio con la concurrencia de la atenuante de confesión y de la eximente de legítima defensa. Y es que entiende el representante del ministerio público que no actuó con alevosía ni ensañamiento y sí lo hizo en legítima defensa para repeler la agresión de la que fue víctima en su propio domicilio cuando, la madrugada del 25 de febrero de 2022, irrumpieron allí cuatro jóvenes provistos de bates y empuñaduras metálicas.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el finado y otros tres jóvenes –J. G. B., N. C. B. y A. C. C.– se dirigieron allí «con ánimo de menoscabar la integridad física de su moradores» por viejas rencillas. Lograron desencajar la puerta, accedieron a su interior y el padre, armado con una escopeta, y su hijo bajaron desde la primera planta para plantarles cara. Fueron recibidos con una lluvia de golpes hasta que Giménez Giménez decidió acabar con la trifulca con el disparo que efectuó contra uno de los asaltantes. Recargó el arma y disparó contra otro de los asaltantes, a quien alcanzó en el hombro izquierdo.

La acusación particular, por su parte, eleva la pena privativa libertad hasta los 20 años de prisión al considerar que Giménez Giménez es autor de un delito de asesinato, la misma condena que también interesa para el hijo –D. G. H.– al que los restos de parafina en la mano llevaron a imputarle en julio del año pasado. La Fiscalía, no obstante, interesa el archivo y el sobreseimiento de la causa sobre el vástago al entender no hizo uso del arma de fuego, una escopeta con dos cañones del calibre 12.

La defensa ejercida por la abogada Marina Ons interesa la absolución de sus representados y, después de solicitar la apertura de juicio oral contra los tres asaltantes ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ejea de los Caballeros, la Fiscalía pide un año de cárcel para cada uno de ellos por un delito de amenazas. También califica por dos delitos de lesiones leves por los que solicita el pago de una multa de 1.440 euros.

Suscríbete para seguir leyendo