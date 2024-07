El TSJA confirma la condena contra el piloto del buggy que provocó el incendio de la Sierra de Alcubierre

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado la condena de dos años de cárcel que pesa sobre el conductor y propietario del buggy -Gaizka López de Muniain Gasteasoro (España,1981)- que originó el incendio de la Sierra de Alcubierre en julio de 2019. El fallo, firmado inicialmente por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, consideraba al piloto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave como consecuencia de las modificaciones ilegales que efectuó en el vehículo y de las condiciones meteorológicas -39ºC y una humedad relativa del 18%- que no valoró para dar inicio a la marcha como preparativo al Rally Panáfrica de Marruecos. Más allá de las citadas irresponsabilidades, todavía existe una tercera que habría evitado el inicio de las llamas: la falta de licencia administrativa que exige la Ley de Montes de Aragón para llevar a cabo una actividad de esta naturaleza.

De todas las acusaciones, no obstante, quedó absuelto el copiloto, su compañero Íñigo C. D. A. (España, 1980) porque la normativa autonómica recoge que la responsabilidad recae únicamente sobre el propietario del vehículo. Son tres factores que van a llevar al propietario del buggy a indemnizar de forma conjunta y solidaria, junto a su compañía aseguradora, a varias administraciones y particulares con el pago de alrededor de 1.400.000 euros.

El tribunal provincial, presidido por la magistrada María del MIlagro Rubio, se pronunció contundetemente en relación a la irresponsabilidad del ahora condenado para que todos los factores se convirtieran en caldo de cultivo de un incendio que calcinó alrededor de mil hectáreas entre los términos municipales de Leciñena y Perdiguera. "La actividad no se podía realizar ya que, por no tratarse la misma de un uso común general, precisaba de la oportuna autorización administrativa que no consta que fuera recabada ni por los acusados ni tampoco por los responsables que organizaban la actividad", recoge la sentencia.

Tanto el conductor como el copiloto iniciaron la marcha con un dispositivo GPS que les facilitó la empresa Roadbook Factory, aunque el fallo no se pronunció sobre la responsabilidad de los miembros de la entidad al recalcar que ninguno de los acusados se podía "excusar" en ello. "La sala considera que, dejando de lado eventuales responsabilidades de aquellos pues se escapa del objeto de este procedimiento, con independencia de que fuera así, no elimina el deber que tenían los acusados de asegurarse de que el entrenamiento que querían desarrollar se podía efectuar en condiciones seguras", argumentaron los magistrados. "El deber de cuidado de López de Muniain, por su nivel de conocimiento en la materia, le exigía haberse interesado por si la actividad reunía todos los beneplácitos administrativos, cosa que no hizo", añadieron.

Estado en el que quedó el buggy que originó el incendio de la Sierra de Alcubierre. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Mientras que el ministerio fiscal solicitaba una pena de cuatro años de cárcel para el conductor y su copiloto, defendidos por los abogados Daniel Ferrer y María Pilar Hernández, las acusaciones particulares a cargo de Miguel Ángel Lanaspa y Fernando Octavio de Toledo, en representación de los consistorios de Leciñena y Perdiguera, elevaban la pena privativa de libertad hasta los cuatro años y seis meses de prisión. La indemnización asciende a 1.425.000 euros por los perjuicios a los consistorios, al Ejecutivo autonómico –ejerce la acción civil José Luis Gay– y a varios apicultores y agricultores. Contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La resolución judicial del incendio provocó una respuesta del Gobierno de Aragón para limitar el acceso de vehículos al medio natural por medio de la modificación de la Ley de Montes. Hasta la fecha, los vehículos a motor como las motocicletas, los quads o los buggies tienen que solicitar un permiso para recorrer los caminos y espacios naturales de Aragón. La normativa aragonesa, sin embargo, es una de las más laxas en este aspecto porque en la mayoría de las comunidades autónomas directamente no se permite esta circulación.