Las muertes en el Pirineo oscense se disparan y dejan una cifra "preocupante"

Los rescates en el Pirineo oscense se han convertido desde hace varios años en un clásico del verano aragonés al crecer los siniestros de forma progresiva temporada tras temporada, tal y como demuestran los 20 decesos del presente curso –cuatro de ellos han sido suicidios– después de los tres últimos accidentes mortales en los términos municipales de las localidades de Ansó y Benasque (2). «Es un número bastante preocupante, evidentemente. Es inusual que haya tantos fallecidos en esta época del año», afirma Baín Gutiérrez, teniente de la Guardia Civil y jefe del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La muerte de un octogenario francés al precipitarse en una zona rocosa del glaciar del Aneto, la de un zaragozano de 43 años que salió a por setas en una zona de alta montaña de Candanchú y la tercera y última de un senderista que completaba una ruta entre el pico Perdiguero hacia la Cabaña del Tormo han terminado por encender todas las alarmas al concentrarse en un periodo de tiempo de apenas cinco días, precisamente, entre el martes y el domingo de la semana pasada. El jefe del Greim, no obstante, prefiere ser cauto a la hora de analizar el incremento de los siniestros mortales al señalar que es «muy delgada» la línea entre que un accidente se salde con un herido de extrema gravedad o acabe en resultado de muerte. «Hay muchos heridos graves que muchas veces no fallecen, pero este año no está siendo así», explica.

De lo que no hay duda, continúa Gutiérrez, es de la tendencia al alza en el número de siniestros en el Pirineo oscense como consecuencia de la mayor masificación de los valles del Alto Aragón. El primero de ellos se remonta al 13 de enero, en plena campaña de nieve, cuando un vecino de Pamplona de 27 años falleció al caer 200 metros cuando practicaba alpinismo en la cara norte del pico Aspe. La temporada de invierno continuó con un segundo deceso también en el pico Aspe, donde un barcelonés de 58 años murió al despeñarse mientras escalaba una de las paredes.

Evolución de los rescates de montaña en Aragón desde 2016 hasta 2023. / EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Desde entonces, los Greim de la Guardia Civil han tenido que intervenir en otros 18 accidentes mortales, de los cuales la mayoría se han concentrado entre los meses de junio y de julio. «La realidad es que esto va a más. Cada vez vienen más personas a practicar deportes al aire libre y tenemos más turistas. Esto hace que haya más gente en la montaña», justifica el especialista. «No soy futurólogo, pero llevo muchos años en la montaña y cada vez hay más rescates», prosigue.

La mayor afluencia de deportistas y de turistas en el Pirineo oscense queda constatada con el variado perfil de las víctimas mortales, entre ellas, alpinistas, barranquistas, escaladores y senderistas. Entre el 1 de mayo y el 5 de julio, por ejemplo, han fallecido seis personas ahogadas en las aguas del río Ara, en la cascada del Sorrosal, en el barranco de Sía, en de La Peonera Superior e incluso en el embalse de Barasona. Especialmente trágica fue la muerte del zaragozano de 48 años que falleció ahogado en una zona de baños del río Ara, en el término municipal de Fiscal, cuando intentaba salvar a su sobrino. «El mayor volumen de rescates siempre es el senderismo, pero por el número de practicantes. Otra cosa es la accidentalidad grave. Ahí tenemos un poco de todo: desde alta montaña hasta deportes de agua», precisa Gutiérrez, quien también habla de la existencia de otro perfil de víctima mortal que busca el riesgo, tal y como sucedió el pasado 17 de junio cuando un chileno de 24 años murió mientras practicaba rafting aprovechando el aumento de caudal del río Ara por las lluvias previas. «Hay determinadas personas que buscan esas condiciones, aunque cualquier profano diría que es una locura», sostiene Gutiérrez.

La mayoría de estos accidentes se concentran en las zonas de «mayor afluencia» de la cordillera como, por ejemplo, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y los valles de Ansó, de Benasque y de Tena. Así, los Greim que asumen un mayor volumen de trabajo son los de Boltaña, Benasque y Panticosa y se ven reforzado a lo largo de los meses de verano.

«A la montaña hay que venir a disfrutar y, con unas pequeñas recomendaciones y pautas, podemos hacer que sea un día divertido y que no se convierta en una pesadilla», concluye Gutiérrez.

El perfil de los accidentes entre 2016 y 2023 Según los datos que recoge la campaña Montaña Segura en su página web, la media de los rescates completados entre 2016 y 2023 se concentran en actividades de senderismo (40%), alta montaña y crestas (21%) o barranquismo (13%). En cuanto al tipo de accidente, los tropiezos y las caídas representan el 53% de los accidentes y los problemas en la toma de decisiones, el 40%. El 22% de los rescates se realizan a grupos en los que todas las personas están ilesas, son grupos que necesitan ser rescatados por una falta de autonomía personal. Los meses de julio y agosto son los meses con más rescates (22% y 19%), respectivamente) y es el tercer trimestre el que concentra el 51% de los accidentes. El 41% se llevan a cabo en fin de semana y en el 77% de los casos se producen con condiciones meteorológicas no adversas, es decir, con el cielo despejado o nublado sin precipitación. Son unos guarismos que se mueven en consonancia con los que presentó el año pasado la Guardia Civil de Huesca en relación a la campaña de verano de 2023. El perfil de la persona rescatada se corresponde con un varón en el 63,3 % de los casos, con una edad comprendida entre los 41 a 50 años (19,5%) y que sobreestima sus posibilidades (53,1%). En cuanto a la tipología de las actividades que condujeron a la actuación de los Greim, predominaron el senderismo (52,2%), el barranquismo (14,3 %) y le sigue la progresión en terreno abrupto (12,7%). El tipo de accidente más habitual son los tropiezos y caídas en el mismo nivel (35,9%), seguido de problemas físicos (16,34%) y las caídas en vertical (8,5%). El grupo de rescate que más intervenciones realizó fue el de Boltaña, con 92. Le siguieron los puestos de Benasque (83), Panticosa (56), Huesca (40) y Jaca (35). En total murieron 11 personas y resultaron heridas 236 e, ilesas, 198.

