De homicidio imprudente a asesinato: la jueza valora que la muerte del bebé de Ateca fuera "intencional por sofocación"

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud no descarta que la muerte del bebé de 14 meses que el pasado miércoles murió ahogado en una piscina hinchable en Ateca sea un asesinato. Así se desprende del auto de prisión que firmó la jueza el pasado viernes al decretar el ingreso en el centro penitenciario de Zuera de los dos progenitores tras considerar que es "absoultamente incomprensible" que "desempararan sin vigilancia" a la niña. La instructora de la causa señala que no se puede admitir que los hechos se produjeran por "un descuido momentáneo" al explicar que "las lesiones que presentaba el cadáver no son compatibles con dicha aseveración, siendo tajante en ese sentido el informe médico forense". "Todas estas circunstancias demuestran, por sí solas, una absoltua dejadez de los detenidos en sus funciones paternofiliales, siendo que, además, el informe médico forense no descarta que el mecanismo causal del fallecimiento pudiera haber sido intencional por sofocación, de forma que podemos encontrarnos frente a un asesinato doloso y no frente un homicidio imprudente", recoge el auto de prisión.

"En el atestado policial se refleja que los detenidos no llamaron a nigún servicio sanitario de emergencias, no solicitaron auxilio médico y fueron caminando hasta el centro médico sin emplear siquiera un vehículo propio o ajeno para llegar inmediatamente a las instalaciones sanitarias y poder intentar salvar la vida del bebé, a pesar de existir una distancia considerable desde su domicilio hasta el referido centro médico, exactamente, 400 metros", explica la instructora. Fue precisamente un vecino de la localidad quien se ofreció a llevarlos al centro de salud y, de hecho, la jueza le ha citado a declarar como testigo el próximo 17 de septiembre a las 10.00 horas. Por el momento, la investigación continúa abierta.

"Según los informes forenses preliminares, las lesiones detectadas en el cuerpo del bebé apuntan a que la muerte de la pequeña podría haberse producido cuando el flotador en el que estaba colocada la pequeña dentro de la piscina se volcó quedando su cabeza sumergida en el agua durante más de una hora hasta fue sacada del agua", aseverala jueza.