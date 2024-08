Una paciente amenaza y agrede a una doctora del centro de salud de Casetas

Una doctora del centro de salud del barrio rural de Casetas ha denunciado a una paciente por, supuestamente, irrumpir en la consulta médica 30 minutos más tarde de la hora a la que inicialmente tenía concertada la cita, amenazar a la facultativa e incluso golpear la puerta contra ella. Según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la presunta agresión tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana, en torno a las 12.00 horas, cuando la denunciada –I. G. G., de 39 años y natural de un país de Europa del Este– accedió a la consulta «de forma agresiva» al no entender que debía esperar para ser atendida porque había llegado a las 11.44 horas y su cita estaba programada a las 11.30 horas.

La doctora activó la grabadora para dejar constancia de las amenazas –«yo te voy a seguir», «o tu o yo, aunque se me lleven a la cárcel», «o me atiendes como Dios manda o te la lío», y «yo soy legal, no como tú», le gritó– antes de que la paciente golpeara la puerta contra ella y le empujara contra la mesa de la sala. A la consulta se acercaron dos compañeros –un enfermero y una enfermera– con la intención de calmar los ánimos. Pero no lo consiguieron y fue un familiar de la mujer quien la retiró de allí y le instó a callarse. Todo ello ya ha sido denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de Casetas por la víctima, representada por el abogado Jorge Piedrafita.

En la denuncia se recuerda, además, que la doctora tuvo que esperar a que llegara otro médico «al encontrarse un único equipo de médica y dos enfermeros en el centro de salud de Casetas». A ello alude también el letrado en un escrito dirigido al sector III del Servicio Aragonés de Salud para solicitar la «paralización de la reducción del personal de urgencia» en este consultorio. «La reducción propuesta implicará una merma asistencial perjudicial a la ciudadanía», alega.