Un vecino de Zaragoza no puede salir a la calle tras robarle la silla de ruedas

Un vecino del barrio zaragozano de Delicias con problemas de movilidad no puede salir a la calle después de que los amigos de lo ajeno le robaran este miércoles por la noche la silla de ruedas que necesita para desplazarse. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, la víctima siempre la guardaba en el portal del edificio en el que reside y la ataba a la barandilla con una cadena, pero esta apareció cortada el jueves por la mañana.

El hombre vive en un tercer piso sin ascensor, de ahí que optara por guardar la silla de ruedas en la planta baja del inmueble para evitar subir y bajar con ella cada vez que quisiera salir a la calle. Se trata de un modelo de la marca Silvio que cuenta con un sistema antivuelcos y carece de los apoyos en los pies. Además, las barras metálicas de la silla ruedas son de color rojo.

Se trata de un caso similar al que en 2019 sufrió otro vecino zaragozano, en este caso, un anciano de 78 años –Carlos Cortés Martínez, alias Charlie– al que también le robaron la silla de ruedas en la que se desplazaba tras sufrir un accidente de tráfico que desencadenó la amputación de una de sus piernas. El 16 de noviembre, cuando bajó al portal para ir a una consulta al hospital Universitario Miguel Servet, se encontró con que su silla de ruedas no estaba. «No me lo podía creer. Se me cayó el mundo encima porque era mi modo de vivir, de ser independiente», afirmó en declaraciones a este diario.