Rocían con aceite industrial la casa de la alcaldesa de Jarque de Moncayo

Cualquier vecino de la localidad zaragozana de Jarque de Moncayo que haya pasado a lo largo de los últimos días por delante de la casa de su alcaldesa, María del Carmen Serrano, habrá quedado sorprendido con la presencia de grandes manchas en la fachada de la vivienda. Podrían ser de agua, pero las altas temperaturas habrían provocado su evaporación hasta el punto de desaparecer por completo. ¿Cuál es el motivo entonces? Uno o varios vándalos rociaron la fachada del domicilio con ácido industrial el pasado viernes por la noche, sin que por el momento se haya identificado a los autores ni aclarado el motivo de esta acción.

Así lo ha confirmado a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN la regidora del municipio perteneciente a la Comarca del Aranda, quien señala que el pasado 17 de agosto por la mañana se encontró con la fachada «llena de aceite industrial» así como también otros emplazamientos del inmueble: el portal, la puerta y el buzón. Serrano reconoce que es una acción dirigida «exclusivamente» contra ella por el cargo que desempeña en el consistorio jarquino, aunque no sabe quién puede estar detrás de ello porque no han tenido «ningún problema con nadie». «Es una acción dirigida exclusivamente contra mí porque no hay ninguna gota fuera de lo que es mi territorio. Las decisiones las tomamos entre todos, pero la cabeza visible es la mía», asevera la regidora.

La alcaldesa interpuso la denuncia la mañana del 20 de agosto en el puesto de la Guardia Civil de Brea de Aragón, si bien los agentes ya realizaron el sábado por la mañana un reportaje fotográfico cuando la regidora dio la voz de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el Instituto Armado han abierto una investigación para aclarar lo sucedido, pero los agentes cuentan con el hándicap de la ausencia de cámaras de videovigilancia en los alrededores de la casa de la alcaldesa. Tampoco está dotado el municipio de un sistema propio de videovigilancia, un proyecto que está planteando el consistorio en el corto plazo.

La solución, por el momento, podría pasar por la acción de una pistola de arena que permita disimular los restos de ácido en la fachada de la vivienda. Mientras, los investigadores continúan analizando todos los datos recabados para identificar al autor o los autores de esta agresión. A ellos se les podría imputar un delito de daños y otro de atentado a la autoridad por el cargo que Serrano desempeñada en el Ayuntamiento de Jarque de Moncayo.