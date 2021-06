Las tormentas azotan el territorio sin descanso desde el domingo. Ese fin de semana se registraron los primeros daños serios a los cultivos aragoneses, siguieron el martes con fuertes pedriscos en la provincia de Teruel, en el Sobrarbe y la Ribagorza altoaragoneses y en el municipio zaragozano de Paniza, y ha vuelto a hacer acto de presencia este jueves, de nuevo en diferentes comarcas de la comunidad. El aviso amarillo por fuertes lluvias y tormentas lleva instaurado toda la semana.

Los vecinos de los municipios afectados relataban que los temporales duraron apenas 5 o 10 minutos, pero lo suficiente en algunos puntos como para destrozar hectáreas de cultivo. Según las fuentes consultadas, hubo afecciones en la comarca de Calatayud, en los municipios de Ateca, Tobed y Santa Cruz de Grío; en la comarca de Campo Romanos o Campo de Daroca, las hubo en el municipio de Lanzuela, mientras que en la provincia de Teruel, la comarca del Jiloca fue la más afectada, con fuertes temporales en las localidades de Ferreruela de Huerva y Cucalón.

El afiliado de la Unión de Agricultores y Ganaderos (UAGA) de la comarca de Calatayud, José Manuel Quero, decía que había caído «una muy grande» y que para él resultaba ser una «de las más gordas que he visto nunca». Quero se dedica al cultivo de las cerezas, y aunque todavía era pronto para realizar estimaciones ante la imposibilidad de acceder a los campos, expresó que en la zona donde había caído había sido «un desastre», y se temen lo peor. De hecho, este fruticultor cuenta con una finca de cuatro hectáreas en el Frasno que «ha quedado machacada».

Según informó este productor, a lo largo de la semana sus campos se habían librado del pedrisco, pero esta vez había sido «muy violenta». No por su duración en el tiempo, porque apenas duró entre cinco o diez minutos, pero si por la cantidad caída. En la carretera de la zona quedaron acumulados 25 centímetros en ese breve espacio de tiempo. «Los temporeros me han llamado que se habían quedado atrapados en la carretera y he tenido que ir con un patrol ha sacarlos», añadió Quero.

Cucalón y Ferreruela de Huerva fueron los más afectados en la comarca del Jiloca. El granizo alcanzó un gran tamaño e inundó de agua y piedra el centro del municipio. Para algunos vecinos, la mayor granizada de sus vidas. En Cucalón empezó a caer sobre las 16.00 horas y duró una media hora, destrozando cosechas de cereal y provocando ciertos daños en el mobiliario urbano, ya que algunas tejas y canaleras se rompieron. Aunque habrá que esperar a conocer los efectos exactos en los campos, porque no se pudo acceder a ellos.