Los propietarios afectados de Castanesa han presentado un escrito legal ante el Departamento de Vertebración del Gobierno de Aragón (órgano responsable) para que ordene el cese inmediato de la "ocupación ilegal de sus tierras" por parte de la empresa Aramón.

En el escrito se indica como las máquinas de la empresa Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A. (Grupo Aramón) están "ocupando y haciendo movimientos de tierras en sus parcelas, lo que ya ha sido convenientemente denunciado ante la Guardia Civil".

Como quiera que dicha ocupación se mantiene, lo que constituye una vía de hecho, se dirigen al órgano competente al ser un proceso en vías de expropiación (Consejería de Vertebración) para que ordene el cese inmediato de la ocupación de sus tierras.

El escrito ha sido presentado por una veintena de vecinos en representación de 16 "casas" (unidad familiar y de la propiedad del Pirineo) que son copropietarias de la comunidad Montes de Castanesa, cuyas tierras han sido ocupadas actualmente por las máquinas de Aramón.

Estos vecinos se acreditan oportunamente mediante las correspondientes escrituras como los copropietarios de las tierras ocupadas: parcelas 235 y 255 del polígono 3 con sus correspondientes referencias catastrales. Parcelas que están incluidas en la relación de bienes afectados a expropiar para el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler a la cual se oponen.

Denuncian igualmente que han tenido conocimiento de la existencia de un convenio firmado el 23 de marzo de 2021 entre la empresa Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S.A. y Don Álvaro Feixa, que dice actuar en representación de la comunidad Montes de Castanesa. Pero la realidad es que "Don Alvaro Feixa interviene en su propio nombre, dado que los miembros de la comunidad no hemos sido convocados (...) la comunidad de propietarios no ha adoptado ningún acuerdo sobre la expropiación de estas parcelas, a la que nos oponemos un buen número de comuneros", mostrando su sorpresa porque la administración expropiatoria no haya comprobado algo tan básico como la representación y acreditación correspondiente del firmante.

En el escrito también se indica que, quedando demostrado que estas parcelas siguen perteneciendo a los copropietarios, requieren que "se nos reconozca en nuestra condición de copropietarios de las parcelas 235 y 255 del polígono 3 la condición de expropiados, debiendo de notificarnos a cada uno de nosotros todos los trámites del proceso expropiatorio en tramitación". Algo que hasta ahora no se ha producido y siendo copropietarios a los que se quiere expropiar no se les ha hecho llegar la obligatoria información.