Los taxis cero emisiones llegan a la comarca del Bajo Aragón. La empresa Taxi Jorge Alcorisa cumple cinco años prestando servicio en los municipios de esta zona turolense y ha decidido adquirir un nuevo vehículo que funciona con Gas Natural Comprimido (GNC) para convertirse en los taxis «más punteros e innovadores». Así lo destacó el propietario y fundador de la empresa, Jorge Ballesteros, que en su quinto aniversario busca dar una vuelta a su negocio y ser diferente «a lo que hay en la zona».

«El nuevo taxi tiene capacidad para seis personas más conductor y tiene la etiqueta Eco (de cero emisiones). Intentamos que todos nuestros vehículos no contaminen nada y podamos ofrecer un servicio ecológico», expresó Ballesteros, haciendo gala de un servicio que a partir de ahora se convierte en pionero de la comarca. «Se trata del primer taxi que funciona a gas natural comprimido en toda la comarca del Bajo Aragón y si no me equivoco, también el primero de estas características de toda la provincia de Teruel», recalcó.

Para llegar a esta inversión, Jorge y su mujer, Noemí Sancho, dueños del negocio, han tenido que recorrer las carreteras bajoaragonesas durante cinco años, con la particularidad además de ser un servicio bien recibido por sus vecinos de comarca. «La aceptación ha sido muy buena todos estos años. La particularidad de nuestro vehículo es que está adaptado a las sillas de ruedas, a las personas con movilidad reducida, y en este sentido, buscábamos un vehículo versátil para poder hacer cualquier servicio», reconoció el dueño del taxi. «Es cierto que al principio fue difícil, como en todo, pero la falta de servicio hace que ahora estamos más que contentos», afirmó.

No obstante, este último año no ha sido nada fácil, al igual que para muchos de los sectores económicos de la comunidad o del país. El coronavirus ha lastrado la actividad económica hasta casi hacerla desaparecer, pero este negocio ha sobrevivido. «La pandemia ha sido dura porque estuvimos seis meses parados. Una de nuestras principales actividades es trasladar a la gente entre los pueblos de la zona, pero esa actividad ha menguado casi al 100%, especialmente el año pasado», enfatizó Ballesteros.

Un lustro ha pasado desde que este negocio alcorisano echara a rodar. Jorge y Noemí no imaginaban al principio el buen recibimiento que iba a tener en la zona la nueva empresa, rememorando que el contexto del nacimiento de Taxi Jorge Alcorisa no era el más idóneo. «La idea de montar este negocio surge a raíz de la crisis del 2012. Por aquel entonces estuvimos dos años de paro buscando trabajo», pero no salía nada, relató Ballesteros.

«Mi mujer y yo teníamos experiencia en el sector del transporte y tuvimos la oportunidad de conseguir una licencia de taxis aquí en Alcorisa. Ese fue el principio, porque en realidad vimos que en esta zona había necesidad de poner en marcha este servicio», contó Jorge, que cinco años después, es un taxista de éxito en el Bajo Aragón.