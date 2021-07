La comisión provincial de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha vuelto a paralizar el proyecto de recuperación del Pozo de Hielo, afectando de lleno a la reurbanización de la plaza España de la ciudad bajocinqueña de Fraga. El ente provincial admitió la instalación de la escalera para visitar el pozo, tal y como se describió y propuso desde los servicios técnicos municipales, pero no han dado el visto bueno a la recuperación de los arranques del arco ni a la cubierta propuesta en el proyecto. Desde Patrimonio solicitan que la cubierta sea de «menor tamaño y con materiales más discretos» para no restar protagonismo al Bien de Interés Cultural (BIC). Respecto a la recuperación de los arranques del arco no se indicó el motivo para no autorizar su restauración, según informaron desde el consistorio fragatino.

El Ayuntamiento de Fraga no escondió su malestar por las constantes paralizaciones al proyecto. La cubierta planteada era acristalada y es difícil contemplar un material más discreto que el cristal. «A estas alturas creo que todos los fragatinos ya son conscientes de quién está presionando para paralizar este proyecto, pero bueno, seguiremos trabajando hasta encontrar una solución que sea autorizada por patrimonio», indicó la alcaldesa de Fraga, Mari Carmen Costa. Los técnicos municipales ya están trabajando en tres propuestas alternativas que presentarán a la comisión provincial en la primera quincena de julio.