La Diputación de Zaragoza ha lanzado un plan extraordinario de subvenciones, dotado con 28,5 millones de euros, para los 292 municipios de la provincia hagan inversiones alineadas con la Agenda 2030. Cada ayuntamiento podrá ejecutar dos proyectos de hasta 48.400 euros cada uno encaminados al cumplimiento de alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) más directamente vinculados con las competencias municipales: agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, ciudades y comunidades sostenibles o acción por el clima

Este plan Agenda 2030 se financia con cargo al remanente de tesorería acumulado por la DPZ en los últimos años, según recuerda la institución provincial en un comunicado, en el que añade que en mayo el pleno incorporó al presupuesto 41 millones y todavía hay disponibles unos 30 millones más. Las bases de la convocatoria se publicarán este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y los municipios tendrán 10 días hábiles para presentar sus solicitudes.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha recordado su compromiso con el cumplimiento de los ODS y la creación de una delegación específica para su puesta en marcha y apuntado que ahora ese compromiso se plasma en la puesta a disposición de los ayuntamientos de estos 28,5 millones de euros con los que podrán financiar 590 actuaciones.

La DPZ ha explicado además que el importe máximo fijado para cada subvención se ha establecido pensando en la posibilidad de que la suspensión de las reglas de gasto para las entidades locales termine el 31 de diciembre de este año. "Esperamos y deseamos que se prolongue como mínimo a 2022, pero como todavía no sabemos nada seguro hemos decidido que los proyectos no pasen de los 48.400 euros para que las obras no tengan que salir a concurso y se agilice su tramitación", indica.