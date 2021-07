La ya exteniente de alcalde de Tarazona, la concejala de Ciudadanos Ana Rita Márquez ha formalizado este viernes su salida del equipo de gobierno de la ciudad turiasonense y ha solicitado su baja como militante de la formación liberal, aunque el partido no ha recibido la petición por los cauces adecuados. Con su salida, deja al Gobierno del conservador Luis José Arrechea (PP) en minoría y la puerta abierta a una moción de censura que podría cambiar el signo político de la ciudad. Por ahora, EL PERIÓDICO no ha podido contactar el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea. Fuentes del PP de Zaragoza declinaron, a su vez, hacer declaraciones al respecto.

Ana Rita Márquez ya lanzó un aviso a mediados del mes de junio, cuando denunció que el PP no estaba cumpliendo el pacto de gobierno, y amenazó con romperlo y pasar a la oposición. Tres semanas después ha cumplido su palabra a pesar de las órdenes de la dirección de su partido, que la desautorizaron y le reclamaron que mantuviera el acuerdo porque consideraban que sí se estaba respetando.

Este viernes, Márquez ha remitido al alcalde de la ciudad y a su partido sendas cartas, a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en las que informa de su renuncia y explica sus motivos. Por un lado, en la remitida al ayuntamiento, la concejala explica que "por motivos de incumplimiento del pacto de investidura y gobierno por parte del alcalde-presidente y su partido" y como consecuencia, "la imposibilidad de ejecutar las políticas para las que entré a trabajar en este ayuntamiento", renuncia a sus cargos de primera teniente de alcalde, delegada del área de Agricultura, Medio Ambiente, Educación, Servicios Sociales y Sanidad, a la presidencia de la comisión y a la representación municipal en organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro, la Comunidad de Regantes de Tarazona y el Patronato del Moncayo.

Por ello, renuncia también, según explica en la misiva, a la dedicación exclusiva y al personal eventual asignado. Por último, y en mayúsculas, la concejala incide en que "no renuncia" a su acta de concejala, e informa de que continuará con su labor desde la oposición.

En el escrito remitido a Ciudadanos, la concejal denuncia que el partido "en lugar de defenderme porque sabe y le consta que digo la verdad, me desautoriza mediante un comunicado". Y asegura que, pese a haber solicitado a la formación una "disculpa y una explicación", a día de hoy, seguía sin recibir respuesta.

Además, manifiesta la "gran tristeza" que le provoca esta situación y considera que "las personas que hemos formado parte del proyecto de Ciudadanos en Tarazona no nos merecemos este trato", y afirma que siempre han sido "leales" a los principios del partido y "coherentes" con su programa electoral. Critica, por otro lado, "la garantía de la estabilidad de la que hablan los que me desautorizan" y asegura que la "estabilidad" supondría que Tarazona iría "a peor", lo que choca con los principios del programa por el que se presentó a las elecciones.

Márquez asegura que su partido la ha dejado "tirada", y que por eso, además de por el "incumplimiento" del pacto, decide romper el Gobierno y continuar en la oposición. De momento, no desvela si apoyaría una hipotética moción de censura por parte del PSOE, que necesitaría su voto y el de Tarazona Plural para salir adelante. Pero ya avanza que su proyecto de ciudad es el programa con el que se presentaron a las elecciones, y si el PSOE lo asume, podría votar a favor.

Expulsión del partido

Mientras, en Ciudadanos Aragón afrontan una nueva salida y la pérdida de presencia en uno de los principales ayuntamientos de la comunidad autónoma. Sin embargo, la formación liberal, en cuanto ha tenido constancia de la ruptura del pacto de gobierno, ha iniciado el expediente de expulsión del partido.

Carlos Trullén, secretario de Comunicación de Cs Aragón, aseguró que Márquez tiene "intereses personales que contravienen lo que se dice del partido de no lanzar mensajes de inestabilidad" y defendió que la formación constató que el acuerdo con el PP "estaba funcionando". Unos "intereses personales", reconoció Trullén, que "desconocen" en el partido.

Desde la formación liberal recordaron que todos sus cargos rubrican una carta por la que "se comprometen a seguir las directrices del partido" y que, según su código ético, si rompen con el partido, deben renunciar al acta. "Si no lo hace, estará incumpliendo el compromiso que firmó", manifestó Trullén.

El PSOE descarta por ahora la moción de censura

La gobernabilidad de la ciudad de Tarazona queda en una situación complicada, con el PP gobernando en minoría al ostentar 8 de los 17 concejales de la corporación municipal. La oposición, formada ahora por PSOE (7 concejales), Ciudadanos (un concejal) y Tarazona Plural (otro) puede sacar adelante iniciativas en contra del gobierno.

Pero la portavoz de los socialistas de Tarazona, la también diputada autonómica Leticia Soria, descarta por ahora presentar una moción de censura. "Los turiasonenses me pusieron en la oposición, no fuimos la lista más votada, y no voy a forzar las mayorías de forma esperpéntica", asegura Soria. "Son el matrimonio de conveniencia de PP y Cs quienes han fracasado y quienes deben explicar por qué no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni de tender puentes en un momento tan complicado como este de pandemia", ha expresado.