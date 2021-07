Teruel tendría que estar hoy a rebosar si la pandemia de covid no hubiera irrumpido en la vida de todos. Hoy sería el día grande de las fiestas de La Vaquilla y esta tarde sería cuando, en una plaza de El Torico a rebosar, se le colocaría el pañuelo a esta icónica figura. Pero, por segundo año consecutivo, eso no será posible y la ciudad se blindará para evitar que las no fiestas acaben por empeorar la situación epidemiológica actual, con los contagios al alza entre los jóvenes.

Pese a todo, desde el Ayuntamiento de Teruel han pensado que este sería un buen año para que, un representante de la peña de El Agüelo sea el encargado de colocarle el pañuelico al Torico por primera vez en los 40 años de historia de esta agrupación. Hasta ahora, la imposibilidad de trepar la columna en una plaza repleta lo había impedido pero hoy, en un acto simbólico, con aforo muy reducido y con la ayuda de una grúa, sí que podrán hacerlo.

Se pretende así, además, homenajear al colectivo de las personas mayores, uno de los que más ha sufrido durante esta pandemia.

Ese será tan apenas el único acto vaquillero que se vivirá en la ciudad pues el resto de la programación habitual, como no podía ser de otra manera, está suspendida.

Sí que se van a llevar a cabo algunas actuaciones y programación en los centros municipales aunque todas se celebrarán bajo el estricto cumplimiento de las medidas y normas sanitarias. Más allá de eso, la Policía velará por la seguridad y la calma en las calles.

Así, unos 200 agentes estarán pendientes de que nadie trate de celebrar más allá de lo permitido las fiestas de La Vaquilla, que como el resto de festejos patronales en Aragón están prohibidos por decreto hasta el próximo 31 de julio. El objetivo es impedir botellones y aglomeraciones en la calle y evitar que se repitan imágenes como las de estos días pasados en Pamplona, que están en medio de los no San Fermines y en donde hubo conflicto entre los juerguistas y la Policía, a diferencia de lo que ocurrió en 2020 cuando no se registraron tantos incidentes.

Teruel, además, abrirá estos días el Museo de La Vaquilla, que podrá visitarse durante todo el verano, y también se han dispersado por la ciudad distintos elementos referentes a esta celebración, que los turolenses esperan poder vivir, esta vez sí, en 2022. Tres años después de la última puesta del pañuelo.