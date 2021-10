Seis paneles en castellano, inglés, francés y aragonés, que recogen la historia de la brujería en el Alto Gállego, forman parte del Centro de Interpretación de Brujería, que se inauguró este viernes en Piedrafita de Jaca y que recoge el legado histórico que tiene la zona, especialmente entre los siglos XV y XVIII. El escenario es los antiguos lavaderos del municipio.

El primero de los paneles está dedicado a la historia de la brujería, en general, tres de ellos se centran en el caso de posesión demoníaca más importante de España y una de las más importantes de Europa, como fue la de Pedro de Arruebo; dos más recogen los casos demoníacos de brujas, mujeres; y el último habla del significado de los elementos protectores que a raíz de estas epidemias brujeriles han estado presentes en nuestra cultura, prácticamente hasta el siglo XX y que podemos encontrar en nuestros pueblos y en las casas de todo el Pirineo, asegura María José Llorente, de la empresa Huella Pirenaica, que a los primeros visitantes les dio la posibilidad de visitar el centro y las calles de Piedrafita descubriendo, precisamente, parte de esos símbolos de protección, como espantabrujas en las chimeneas, inscripciones y pinturas en las fachas de las casas o flores, que todavía hoy se encuentran en los pueblos del Alto Gállego. Los paseantes se encontraron con las representaciones de Grupo de Teatro Donrondón de Biescas, sobre la bruja Mahud y el juicio a Pedro de Arruebo.

El proyecto es fruto del «trabajo común y el resultado de voluntades compartidas» entre la Comarca Alto Gállego y el Ayuntamiento de la localidad, tal y como explicó la presidenta de la Comarca, Lourdes Arruebo. El centro que aunque acaba de ser inaugurado, ha estado abierto durante todo el verano, las 24 horas del día, ha tenido una acogida «muy gratificante», dijo el alcalde de Piedrafita, Esteban Ruiz,ya quelo ha visitado mucha gente».

Al acto de inauguración, a medio camino entre lo institucional y social, contó, con además de Arruebo y Ruiz, con el Senador socialista por Huesca, Rubén Villacampa; consejeros comarcales, alcaldes de varias localidades, representantes de asociaciones culturales del territorio, y otras entidades e instituciones relacionadas con la cultura y el turismo, así como numerosos vecinos de Piedrafita de Jaca.

Vecinos bruxos

El origen de centro es «una unión de voluntades». El ayuntamiento rehabilitó los antiguos lavaderos. En Piedrafita llevaban años organizando la noche del 31 de octubre A nuei deras Bruxas (nada que ver con Halloween) y a los del pueblo les llaman «los bruxos», aunque el origen no está claro, cuenta el alcalde, quien asegura que el objetivo no es solo divulgativo. «Tiene una doble función y también tiene una vertiente turística. No hay que olvidar que por este punto, anexo al Ayuntamiento de Piedrafita, pasa mucha gente a lo largo del año, es un espacio muy bien situado y fácil de visitar» .