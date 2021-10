El Ayuntamiento de Fraga, en colaboración con la Fundación Cruz Blanca, ha creado la campaña 'La mejor fiesta es tu vida', con la que pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de cuidarse en estas fechas, las cuales, si bien son motivo de celebración, no están exentas de riesgos como el todavía presente covid. Así pues, el consistorio recuerda la necesidad de mantener las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, ya sea en las actividades programadas o en establecimientos hosteleros; la importancia de no ingerir bebidas alcohólicas antes de conducir; no ensuciar nuestras calles con desechos y, desgraciadamente, estar alerta de posibles actidudes discriminatorias que puedan darse en estos días. Siguiendo estas recomendaciones, el Ayuntamiento de Fraga nos invita a disfrutar de largo pero gozoso fin de semana, con el puente del Pilar incluido.