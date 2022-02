El colectivo Huesca en bici reivindicó este martes una mayor conservación de la red actual de carriles bici en la ciudad, además de su ampliación, tras conocer que el Ayuntamiento de Huesca ha incluido entre las medidas del proyecto de movilidad sostenible por el que opta a fondos europeos el incremento de la malla existente.

El portavoz del grupo, Samuel Escámez, consideró que sería una «buena medida», que entiende que debería ir acompañada, primero, de la mejora y conservación de los carriles existentes ya que muchos de ellos no están en condiciones o incluso se permite el aparcamiento sobre los mismos.

«Cualquier iniciativa que lleve a ampliar y a cuidar lo que hay siempre es buena», pero «creemos que antes de ampliar, habría que cuidar lo que hay ahora mismo porque su estado está bastante descuidado, hay desperfectos, almohadillas que están sueltas y, además, se permite aparcar encima del carril bici», contó.

En su opinión, Huesca no es una ciudad donde se fomente y se use la bicicleta. Por eso, Escámez estimó que una mejora de estos carriles, además de desincentivar el uso de los vehículos, podría ser positivo. «Una malla de carriles bien adecuada, estudiada y cuidada sería muy interesante para fomentar el uso de la bici ya no solo entre la gente joven, sino entre la población en general», reconoció.