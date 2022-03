El presidente de la mesa de edad de la comarca de Cariñena, Andrés Herrando (PP), ha impedido este lunes la celebración de la moción de censura que se votaba en el pleno extraordinario contra el presidente comarcal, José Luis Ansón, expulsado del PSOE hace meses, y después de que la Justicia diera la razón a los proponentes de la moción sobre la posibilidad de celebrarla ya que contaban con mayoría absoluta del consejo (11 de 19 consejeros que conforman la corporación).

Ni siquiera el aspirante a presidir la institución, el exalcalde de Aguarón, Lucio Cucalón (PSOE), ha podido manifestar sus motivos ni leer su discurso como candidato.

La moción, tal y como ha leído la mesa de edad, se presentó ya el pasado verano por el "desgobierno comarcal" y el "deterioro" de la actividad institucional y la calidad democrática en la comarca.

Herrando ha asegurado que la moción de censura "no reúne los requisitos" que prevé el artículo 197.1 de la Loreg (ley orgánica de Régimen Electoral) en base a un informe jurídico que planteaba que "no había mayoría suficiente" y por lo tanto "no ha lugar a su tramitación la moción de censura".

Sin embargo, sobre este asunto, la Justicia ya ha hablado y dio la razón a los proponentes de la moción, motivo por el cual el pleno extraordinario se había convocado para este lunes.

En apenas veinte minutos, el pleno extraordinario de la institución comarcal se ha dado por concluido, tras pedirlo así el presidente de la mesa de edad --que no tenía potestad para hacerlo-- y abandonar la sala los ocho consejeros que apoyan al todavía presidente de la Comarca de Cariñena, representantes tanto del PSOE como del PP.

El secretario de la institución, Ismael Ania, ha hecho constar, antes de que se levantara el acta, que lo acontecido en el pleno constituía un "hecho gravísimo, gravísimo", ha incidido, porque "se ha impedido el ejercicio del derecho fundamental de la participación política".

El secretario ha subrayado que se ha producido un "acto de extralimitación del presidente de la mesa de edad y que no ha lugar". Por adoptar decisiones "superiores a las funciones que la ley que le atribuye", ha indicado, para él los efectos de su decisión son "nulos" y constituyen "la vulneración de un derecho y una libertad fundamental".

